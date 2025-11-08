Ako chrániť dom pred vlhkosťou a radónom? Čo treba urobiť ešte pred príchodom zimy?

Jeseň a začiatok zimy sú obdobím, ktoré preverí kvalitu každej stavby. Ak nie je dom dostatočne izolovaný, vlhkosť sa môže hromadiť v stenách a zároveň hrozí prenikanie radónu – prírodného plynu, ktorý sa uvoľňuje z podložia a vo vyšších koncentráciách predstavuje zdravotné riziko. Skôr než prídu mrazy, oplatí sa preto skontrolovať hydroizolačné vrstvy, spoje a všetky miesta, cez ktoré by mohla voda či radón prenikať do interiéru.
Video: Ochrana stavieb proti radónu (ČSN 73 0601)
Pozrite si prehľadné video k tématu protiradónovej ochrany podľa českej normy ČSN 73 0601 (zásady sú veľmi užitočné aj pre prax na Slovensku):
Prečo je prevencia pred vlhkosťou a radónom dôležitá?
Voda aj radón prenikajú z podložia nenápadne, no ich následky bývajú vážne. Vlhké murivo stráca tepelnoizolačné vlastnosti, čím sa zvyšujú náklady na vykurovanie. Zároveň sa v ňom ľahko vytvárajú plesne, ktoré môžu spôsobovať alergie a dýchacie ťažkosti. Opakované zvlhčovanie a vysychanie urýchľuje aj degradáciu stavebných materiálov – omietky začínajú praskať a múry sa oslabujú.
Radón je prirodzene sa vyskytujúci rádioaktívny plyn bez farby a zápachu. Vzniká rozpadom uránu v horninách a pôde. Ak sa dostane cez netesnosti do interiéru, hromadí sa najmä v pivniciach a na prízemí. Dlhodobé vystavenie zvýšenej koncentrácii radónu zvyšuje riziko rakoviny pľúc. Na Slovensku sa jeho výskyt líši podľa geologických pomerov, preto sa odporúča vykonať meranie radónu, najmä v oblastiach s vyšším rizikom (napr. stredné a východné Slovensko).
Kontrola hydroizolácie a prestupov
Základnou ochranou proti zemnej vlhkosti je vodorovná hydroizolácia pod úrovňou podlahy. Tá zabraňuje vzlínaniu vody do muriva. Ak je poškodená alebo zle napojená, voda sa môže dostať do stien a podlahy. Pred zimou je preto vhodné skontrolovať:
- spoje a napojenia hydroizolačných fólií
- miesta okolo základov
- priestupy potrubí a káblov
- napojenie izolácie na nadzemné časti stavby
Pri zistení netesností je vhodné použiť pružné tmely alebo špeciálne manžety, ktoré zabránia prenikaniu vody aj radónu.
Ako funguje protiradónová ochrana
Protiradónová izolácia sa väčšinou realizuje spolu s hydroizoláciou, pričom sa používajú fólie z HDPE (polyetylén s vysokou hustotou) alebo asfaltové pásy so zvýšenou hustotou a pevnosťou. Kľúčové je, aby boli spoje dokonale prelepené a vrstvy pevne napojené na zvislé konštrukcie. Aj drobná netesnosť môže spôsobiť prienik radónu do interiéru.
V oblastiach s vyšším radónovým indexom sa odporúča aj pasívny systém odvetrania podložia – napríklad perforované potrubia pod základovou doskou, ktoré odvádzajú plyn mimo objekt. Pri novostavbách ide o relatívne lacné riešenie, ktoré výrazne znižuje koncentráciu radónu.
Zvislé izolácie a drenáž
Steny suterénu musia byť chránené pred vlhkosťou aj pred mrazom. Zvislé izolácie bránia vzlínaniu vody a zároveň ochraňujú tepelnoizolačné vrstvy sokla. Ak sa dom nachádza v oblasti so zvýšenou hladinou podzemnej vody, je potrebné vybudovať drenážny systém. Ten zachytáva a odvádza prebytočnú vodu mimo základov, čím znižuje tlak na steny a predlžuje životnosť konštrukcie.
Izolačné vrstvy treba pri zásype chrániť pred poškodením – používajú sa ochranné dosky alebo nopové fólie, ktoré navyše umožňujú aj odvetrávanie muriva.
Opravy a údržba pred príchodom mrazov
Pred zimou je dobré prejsť všetky miesta, kde sa izolácia napája na nadzemné časti stavby – sokle, prahy dverí, spoje terasy či vstupy inžinierskych sietí. Ak sa objavia trhliny, výkvety alebo vlhké fľaky, znamená to, že izolácia už nie je stopercentná. Tieto miesta treba opraviť skôr, než teploty klesnú pod bod mrazu. Voda, ktorá sa do škáry dostane a zamrzne, totiž zväčší svoj objem a môže poškodiť murivo či dlažbu.
Zhrnutie
Spoľahlivá ochrana domu pred vlhkosťou a radónom nie je len otázkou komfortu, ale aj zdravia.
- Hydroizolácia bráni vzlínaniu vody a tvorbe plesní.
- Protiradónová bariéra chráni obyvateľov pred rádioaktívnym plynom.
- Drenáž a odvetranie podložia znižujú riziko hromadenia vlhkosti.
- Pravidelná kontrola pred zimou umožní odhaliť problémy včas a zabrániť väčším škodám.
Ak si nie ste istí stavom izolácií alebo úrovňou radónu vo vašom dome, oplatí sa zavolať odborníka. Meranie radónu aj kontrola hydroizolácií sú relatívne lacné služby, ktoré vám môžu ušetriť nielen peniaze, ale aj zdravie.