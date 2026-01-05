Aj psom býva zima. Tri jasné signály, že váš štvornohý parťák má chladu už dosť

Zima nedáva zabrať len nám ľuďom – aj psy dokážu veľmi rýchlo pocítiť, že teploty vonku klesli pod hranicu ich komfortu. Niekedy majú obrazne povedané „snehu až po krk“, či ide o drobnú čivavu alebo huňatého chodského psa, ktorý pôsobí, akoby zimu ani nevnímal. Ako však zistiť, že vášmu psovi už chlad neprospieva? A čo môžete urobiť, aby ste ho počas zimných mesiacov ochránili?
Prečo je chlad pre psy rizikom?
Dlhý pobyt v mraze je nebezpečný nielen pre ľudí, ale aj pre štvornohých miláčikov. To však neznamená, že by sme mali počas zimy prestať so spoločnými prechádzkami. Pohyb na čerstvom vzduchu je pre psychické aj fyzické zdravie psa mimoriadne dôležitý a často ide o najkrajšie chvíle dňa, ktoré psík so svojím človekom trávi.
Podstatné je nevzdať sa venčenia, ale múdro prispôsobiť dĺžku prechádzky, tempo a prípadne využiť oblečenie či doplnky, ktoré psovi pomôžu udržať teplo. Ako uvádza veterinárny portál, správne zvolený kabátik či doplnok môže psovi poskytnúť významnú ochranu.
Ktoré psy by mali nosiť zimný kabátik?
Niektoré plemená či skupiny psov sú na chlad náchylnejšie. Podľa organizácie RSPCA si extra ochranu zaslúžia najmä:
- starší psi
- šteniatka
- psy so zriedkavou alebo veľmi krátkou srsťou
- psy so zdravotnými problémami (napríklad so srdcom alebo kĺbmi)
Ak patrí váš pes do niektorej skupiny, kabátik či teplá vesta nie sú zbytočný rozmar, ale praktická pomoc.
1. Tŕas, chvenie a svalové zášklby
Tŕasenie patrí medzi prvé signály, že psovi začína byť nepríjemne chladno. Nemusí byť viditeľné na prvý pohľad – často ho pocítite až vtedy, keď sa psa dotknete a zistíte, že jeho telo doslova vibruje.
K chveniu dochádza najmä vtedy, keď pes zmokol, vyváľal sa v snehu alebo kráčal dlhšie v mrazivom vetre. Po návrate domov či do auta je preto veľmi dôležité psa:
- poriadne vysušiť uterákom
- zapnúť kúrenie
- prípadne ho na chvíľu zabaliť do deky
Rýchle zohriatie môže zabrániť ďalšiemu poklesu telesnej teploty.
2. Zdvihnuté labky a pokrivkávanie
V zime sledujte labky psa viac než inokedy. Ak ich začne dvíhať, meniť tempo chôdze alebo krívať, často to znamená, že chlad či ľad mu spôsobujú bolesť.
Ďalším problémom sú ľadové guľôčky zachytené medzi prstami a v srsti na labkách. Môžu byť tvrdé, studené a veľmi nepríjemné – najmä na dlhšej prechádzke.
Veterinárna sieť VCA odporúča:
- zastaviť sa a labky skontrolovať
- ak objavíte ľadové guľôčky, jemne ich odstrániť
- po príchode domov labky opláchnuť vlažnou vodou, aby sa odstránila soľ a zvyšky ľadu
- následne dôkladne vysušiť uterákom
Ako chrániť psie labky v zime?
Psie topánky
Jedna z najúčinnejších možností. Chránia pred mrazom, ostrým ľadom aj soľou. Niektoré psy si na ne zvykajú pomalšie, ale pri pravidelnom nosení sú veľmi prospešné.
Balzam, vosk alebo kokosový olej
Vytvárajú ochranný film, ktorý zabraňuje popraskaniu labiek. Sú praktické najmä pri mokrom snehu, keď topánky rýchlejšie premoknú.
Zastrihnutie srsti
Psy so stredne dlhou či dlhou srsťou môžu mať v zime medzi prstami či na ušiach zamrznuté chumáčiky snehu. Ich pravidelné zastrihnutie tomu bráni. Pri huňatých plemenách pomáha aj úprava srsti v okolí zadných nôh a chvosta.
3. Pes hľadá teplo, nechce sa hrať a spomaľuje
Ak sa váš psík zrazu otočí smerom domov, ťahá vás späť, schúli sa do klbka alebo odmieta hru, signál je jasný – je mu zima.
Keď telo psa stráca teplo, automaticky začne šetriť energiu. Spomalí pohyb, končatiny sa prestanú dostatočne prekrvovať, pretože telo si prioritne chráni najdôležitejšie orgány.
Poznať to môžete aj podľa:
- veľmi studených uší
- slabšej reakcie na povely
- celkovej letargie
V takom prípade je najlepšie čo najskôr sa vrátiť domov a psovi dopriať teplo a sucho.
Záver
Zima dokáže byť pre psov krásna, ale aj zradná. Všímanie si drobných signálov môže zabrániť prechladnutiu či omrzlinám. Každý pes je iný – kým niektorí sa radostne váľajú v snehu, iní by najradšej trávili zimu pod dekou.
Dôležité je všímať si ich správanie, prispôsobiť prechádzky počasiu a v prípade potreby siahnuť po kabátiku či ochrane labiek. Vďaka tomu bude váš štvornohý spoločník spokojný a v bezpečí aj v mrazivých dňoch.