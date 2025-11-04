Afrika chce prepísať mapu sveta. Staré mapy vraj klamú a zmenšujú jej význam

Africká únia sa zapojila do medzinárodnej diskusie o tom, ako by mal byť svet zobrazovaný na mapách. Nejde o prepisovanie máp, ale o snahu upozorniť na to, že tradičné mapové projekcie skresľujú rozmery kontinentov. Najväčšou „obeťou“ tohto skreslenia je Afrika, ktorá sa na bežných mapách javí omnoho menšia, než v skutočnosti je.
Prečo mapy klamú?
Najpoužívanejšia mapová projekcia, ktorú poznáme z učebníc a internetových máp, vznikla ešte v 16. storočí. Bola vytvorená pre potreby námornej navigácie, nie pre presné zobrazenie rozmerov sveta. Tento systém umožnil námorníkom kresliť priame línie plavby, no zároveň výrazne zväčšuje oblasti blízko pólov a zmenšuje tie pri rovníku.
Výsledok? Európa, Severná Amerika či Grónsko pôsobia oveľa väčšie, než sú, zatiaľ čo Afrika, Južná Amerika alebo Indonézia sa javia menšie. V skutočnosti je Afrika asi štrnásťkrát väčšia než Grónsko a takmer trikrát väčšia než Európa, no väčšina školských máp to vôbec nenaznačuje.
Nové mapy, presnejší svet
V posledných rokoch vznikajú nové mapové projekcie, ktoré sa snažia tieto nepresnosti odstrániť. Ich cieľom je ukázať kontinenty v správnych pomeroch veľkostí, ale zároveň zachovať tvary, na ktoré sú ľudia zvyknutí.
Jednou z nich je projekcia Equal Earth, predstavená v roku 2018. Ponúka realistickejší a spravodlivejší pohľad na planétu – kontinenty majú zodpovedajúce rozmery a mapu je stále ľahké čítať. Equal Earth je tak kompromisom medzi presnosťou a zrozumiteľnosťou, a preto sa stáva čoraz populárnejšou vo vzdelávaní aj digitálnych mapách.
Afrika chce zmeniť vnímanie, nie len mapy
Africká únia a viaceré organizácie zdôrazňujú, že skreslenie máp má aj psychologický a kultúrny význam. Generácie vyrastali s predstavou, že Afrika je „malý“ kontinent. Takýto obraz podľa odborníkov ovplyvňuje sebavedomie i postavenie kontinentu v očiach sveta.
Cieľom preto nie je meniť všetky mapy, ale podporiť používanie presnejších projekcií v školách, médiách a verejnom priestore, aby ľudia – najmä mladí Afričania – videli svoj kontinent taký, aký v skutočnosti je: veľký, rozmanitý a dôležitý.
Mapa ako symbol pohľadu na svet
Mapa nie je len geografický nástroj. Je aj zrkadlom nášho vnímania reality. Ak sa jeden kontinent zobrazuje väčší a iný menší, podvedome to ovplyvňuje aj to, ako ich hodnotíme.
Presnejšie projekcie, ako Equal Earth, sa preto snažia nielen opraviť chyby starých máp, ale aj zmeniť spôsob, akým sa pozeráme na svet.
Africká únia neprepisuje mapu sveta, ale podporuje využívanie presnejších kartografických projekcií, ktoré lepšie odzrkadľujú skutočné pomery kontinentov.
Fakt, že tradičné mapy zveličujú severné krajiny a zmenšujú Afriku, je vedecky potvrdený.
Zmena, ktorú únia presadzuje, má preto nielen geografický, ale aj symbolický rozmer – chce, aby sa svet pozeral na Afriku spravodlivejšie a realistickejšie.