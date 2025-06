8 lacných miest v Európe, kam odletíte na dovolenku za cenu večere

Pri plánovaní dovolenky si často predstavíme drahé rezorty alebo exotické destinácie na opačnom konci sveta. Európa však ukrýva množstvo krásnych miest, kde sa môžete vydať za dobrodružstvom alebo oddychom aj s minimálnym rozpočtom. Či už ste študent s obmedzenými financiami, nadšený dobrodruh alebo jednoducho hľadáte krátky únik zo všednosti, nasledujúce európske destinácie vás potešia nízkymi cenami a bohatými zážitkami.

Pripravili sme pre vás zoznam 9 miest, ktoré sú prívetivé pre vašu peňaženku, a pritom majú stále čo ponúknuť.

1. Skopje – Balkán za málo peňazí

Hlavné mesto Severného Macedónska možno nepatrí medzi najznámejšie európske destinácie, no to je zároveň jeho najväčšia výhoda. Skopje očarí návštevníkov svojou netradičnou kombináciou monumentálnych sôch, moderných budov a historických zákutí. Navyše je známe mimoriadne nízkymi cenami – obed v miestnej reštaurácii si vychutnáte už za 4 až 5 eur. Nocľah v príjemnom hoteli zoženiete pokojne už od 15 až 20 eur. V lete odporúčame výlety do nádherného kaňonu Matka alebo na neďalekú horu Vodno.

2. Albánsko – skrytý klenot Jadranu

Albánsko sa stáva čoraz populárnejšou destináciou, stále však ponúka autentické zážitky bez masového turizmu. Mestá ako Dürres či Ksamil vás privítajú krásnymi piesočnatými plážami a priezračne čistým tyrkysovým morom. Za týždňovú dovolenku s raňajkami tu zaplatíte približne 400 eur, no ak si zvolíte vlastné ubytovanie v súkromných apartmánoch, ceny začínajú už od 20 až 25 eur na noc.

3. Sofia – Bulharsko trochu inak

Ak sa povie Bulharsko, väčšina z nás si predstaví Slnečné pobrežie. Sofia však ponúka oveľa viac ako len klasickú dovolenkovú destináciu. Toto hlavné mesto vás zaujme svojou bohatou históriou, príjemnými cenami a možnosťami na turistiku v okolitých horách. Mimo sezóny sú ceny ubytovania veľmi priaznivé, pokojne už od 20 eur za noc. Výhodné sú aj výlety do historického Plovdivu alebo do národných parkov v okolí.

4. Poľsko – za morom aj pamiatkami netreba cestovať ďaleko

Hoci má Poľsko krásne pláže pri Baltskom mori, často býva prehliadané turistami zo Slovenska či Česka. Je to škoda, pretože mesta ako Gdansk, Sopoty či Ustka majú nádherné piesočnaté pobrežie a príjemnú dovolenkovú atmosféru. Pre tých, ktorí preferujú historické výlety, sú skvelou voľbou Krakov, Varšava alebo Wrocław. Ceny sú pritom podobné ako u nás – apartmány začínajú približne na 60 eurách za noc, mnohé atrakcie sú pritom zadarmo alebo za nízky poplatok.

5. Záhreb – iná tvár Chorvátska

Chorvátsko väčšinou znamená more, ale jeho hlavné mesto Záhreb vás presvedčí, že krajina má čo ponúknuť aj vo vnútrozemí. Mesto plné kaviarní, krásnej architektúry a živého nočného života si vás získa okamžite. Ubytovanie v centre mesta zoženiete už od približne 40 eur na noc.

6. Rumunsko – nielen Drakula a Transylvánia

Rumunsko patrí medzi najlacnejšie európske destinácie vôbec, no zážitkami rozhodne nezaostáva za drahšími miestami. Čaká na vás pobrežie Čierneho mora, majestátne Karpaty či legendárna Transylvánia s hradom Bran. Cena týždenného pobytu s raňajkami môže byť len 250 eur. Nocľah sa dá nájsť od 15 do 20 eur za noc a v reštaurácii sa najete za približne 5 eur.

7. Maďarsko – termálne kúpele a Balaton za pár drobných

Maďarsko je synonymom oddychu v termálnych kúpeľoch, no okrem známej Budapešti môžete objavovať aj menej známe oblasti. Pri Balatone sú ceny stále veľmi prívetivé a hotely či penzióny ponúkajú ubytovanie už od 30 až 40 eur na noc. Obedy v reštauráciách vás vyjdú na približne 4 eurá.

8. Čierna Hora – pokojný Jadran

Čierna Hora je tichšou alternatívou k preplnenému Chorvátsku. Mestečká ako Kotor či Budva ponúkajú romantické historické uličky, pokojné pláže a ceny od 15 eur za noc. Ideálne miesto pre tých, ktorí hľadajú oddych bez prehnaného ruchu.

Bonusová destinácia – Grécko lacnejšie, než by ste čakali

Aj Grécko vie byť lacné. Ak vynecháte drahé Santorini a Mykonos a namiesto toho navštívite Krétu či pevninské Grécko, týždňovú dovolenku môžete mať už za približne 450 eur.