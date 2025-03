5 slov, ktorým rozumie každá mačka – a prečo je to tak

Mačky sú často považované za svojrázne bytosti, ktoré nepočúvajú príkazy a žijú si po svojom. V porovnaní so psami je naozaj ťažšie prinútiť mačku, aby plnila príkazy na povel. Napriek tomu vedci, veterinári aj bežní majitelia mačiek zistili, že tieto úžasné zvieratá dokážu rozpoznať určité slová a reagovať na ne – či už viditeľnými gestami, zmenou chovania alebo len spozornením, keď začujú, čo sa hovorí.

Môže sa zdať, že mačkám úplne nezáleží na tom, čo im človek hovorí. No ak s mačkou žijete dlhší čas, určite ste si všimli, že na niektoré zvuky a frázy predsa len reaguje. Nejde pritom o žiadny náročný výcvik, aký absolvujú psy: v skutočnosti mačka postupne spája určité slová s konkrétnymi situáciami či pocitmi. Hoci by si niekto mohol myslieť, že mačka nič nenacvičila a „nič nevie“, opak je pravdou. Niektoré slová sú pre ňu v bežnom živote mimoriadne dôležité – a práve tie si najrýchlejšie zapamätá.

V nasledujúcich odsekoch si priblížime, akú majú mačky schopnosť rozumieť ľuďom, ako funguje proces učenia sa slov u mačiek a ktoré výrazy zvyknú tieto zvieratá najčastejšie rozpoznať. Získate tak ucelenejší pohľad na ich správanie a možno aj tipy, ako svoju mačku lepšie motivovať k spolupráci, prípadne ako ju jemne usmerniť.

Mačky a ich porozumenie slovám: Čo rozhoduje o úspechu?

1. Význam pravidelného rozprávania

Jedným z kľúčových faktorov, prečo mačka začne na určité slová reagovať, je ich pravidelné opakovanie. Ak dennodenne komunikujete so svojím zvieratkom v konkrétnych situáciách, mačka si spojí slová s danými udalosťami alebo s určitým emocionálnym nábojom. To isté si môžeme všimnúť aj pri psoch – tí sú síce vo výcviku povelov pohotovejší, no princíp učenia sa slov má podobné základy: opakovanie, emočný kontext a odmena (či už je to pochvala, jedlo alebo príjemná pozornosť).

2. Tón hlasu a intonácia

Nie je to len samotné slovo, ktoré mačka registruje. Veľmi dôležitý je tón hlasu, s akým k mačke prehovárate, ako aj to, či ste nahnevaní, pokojní alebo nadšení. Mačky síce nerozumejú každému slovu po jazykovej stránke, ale dokážu citlivo vnímať emóciu a energiu, ktorú do komunikácie vkladáte. Keď vyslovíte slovo nadšene a v dobrom rozpoložení, zviera ho skôr začne spájať s niečím pozitívnym (napríklad s jedlom, pohladením či hrou).

3. Asociácia so zvukmi a predmetmi

U mnohých mačiek existuje aj silná asociácia medzi slovami a konkrétnymi zvukmi či predmetmi. Napríklad ak pri vyslovení slova „večera“ vždy zachrastíte vreckom s granulami, mačka takmer isto pribehne. Zvuková a čuchová stránka danej situácie sa spojí s tým, čo hovoríte. Takýmto spôsobom si mačky dokážu pomerne rýchlo vytvárať pamäťové stopy aj bez špeciálneho tréningu.

4. Inšpirácia z internetu: komunikácia pomocou tlačidiel

Na internete sa čoraz častejšie objavujú videá, v ktorých psy či dokonca mačky komunikujú s majiteľmi pomocou tlačidiel, ktoré po stlačení prehrávajú nahratú frázu. Mnohí majitelia pomocou týchto „hovoriacich podložiek“ učia mačky alebo psy, aby im oznámili, že sú napríklad hladné, že sa chcú hrať, alebo aby vyjadrili rôzne iné potreby. Tento kreatívny spôsob ukazuje, že aj mačky sú schopné súvislej komunikácie, keď majú motiváciu a možnosť naučiť sa mechanizmus tlačidiel.

Pre väčšinu bežných milovníkov mačiek však úplne postačuje klasické rozprávanie a pozitívne posilňovanie. Ak sa so svojou mačkou často rozprávate, zviera si nevedome vytvára slovnú zásobu tých najpoužívanejších slov, ktoré u vás doma zaznievajú.

5 slov, ktoré sa mačke vryjú do pamäti

Hoci každá mačka má vlastnú povahu a vlastné tempo učenia, existuje päť slov, s ktorými sa najčastejšie stretávame vo všetkých domácnostiach chovateľov mačiek. Tieto výrazy si mačky zvyknú osvojiť veľmi rýchlo, a tak k nim zvyknú aj patrične reagovať (aj keď nie vždy tak, ako by ste si predstavovali).

1. Vlastné meno

Prvým slovom, ktoré sa mačka spravidla naučí rozoznávať, je jej meno. Keď mačku získate, začnete ju volať určitým menom v najrôznejších situáciách: pri kŕmení, pri hre, alebo keď chcete, aby prišla za vami. Čím častejšie bude svojho miláčika menom oslovovať a čím viac pozitívnych zážitkov s tým spojených (hlavne pohladenie, kŕmenie, maškrta), tým rýchlejšie si mačka vytvorí k menu vzťah.

Samozrejme, mačky neskôr reagujú aj na rôzne iné verzie svojho mena, napríklad jeho skráteniny či prezývky, ak ich používate v podobných situáciách. Ak ale po mačke ostro a hlasno zakričíte, môže si meno spojiť aj s negatívnou skúsenosťou, a podľa toho bude reagovať (často sa stiahne, zamňauká na protest alebo sa otočí chrbtom).

2. „Poď sem“

Frázu „poď sem“ (alebo jej rôzne alternatívy v inom jazyku či nárečovom tvare) používajú mnohí majitelia, aby svojho miláčika privolali. Nie je to však povel, ktorý by mačka poslúchla na 100 % ako cvičený pes, no mnohé mačky sa nakoniec naučia naň reagovať. Dôležité je, aby ste túto frázu spájali s niečím príjemným: napríklad ju vysloviť, keď chystáte mačke dobroty, alebo keď ju voláte na hru. Mačka si vytvorí spojenie: „Tento zvuk zvyčajne znamená, že dostanem niečo fajné alebo že sa môžem zabaviť.“

Niekedy to chce trochu trpezlivosti, pretože mačka má zväčša radšej svoju slobodu. Ak sa však do toho pustíte nenútene a budete slovo vyslovovať s pokojným či radostným tónom, pravdepodobne sa aj vaša mačka naučí prísť, keď započuje „poď sem“.

3. „Nie“

Slovo „nie“ alebo jeho ekvivalenty (napríklad „fuj“ či „nesmieš“) sa stáva súčasťou komunikácie hlavne v momentoch, keď mačka robí niečo, čo by nemala: škriabe nábytok, obhrýza kvety, lezie na stôl. Spočiatku mačka nemusí reagovať vôbec, lebo tento výraz nepozná. Postupom času si ale uvedomí, že „nie“ je často sprevádzané napomenutím, poklepaním prstov po stole alebo prísnejším tónom hlasu.

Hoci mačky nie sú ochotné vždy okamžite poslúchnuť, aspoň spozornejú a vycítia, že to, čo práve robia, vám nie je po chuti. Často sa stane, že mačka pri slove „nie“ zastane, obzrie sa, a ak je vynaliezavá, skúsi danú vec radšej urobiť inokedy alebo niekde inde, kde ju neuvidíte.

4. „Jedlo“ (alebo „krmivo“, „večera“, „papkanie“)

Pri mačkách je zrejmé, že akékoľvek slovo súvisiace s jedlom ich dokáže vytrhnúť z driemot či z bežnej lenivej nálady. Stačí, že spomeniete „večeru“ alebo zhrkocete granule v nádobe – vaša mačka sa skoro vždy objaví pri miske a dožaduje sa naplnenia bruška. Preto ak opakovane vyslovujete nejaký výraz spojený s jedlom, mačka si ho rýchlo osvojí.

Je jedno, či používate skôr zdrobneninu, ako napríklad „papinkaaa“, alebo vážny výraz „večera“ – dôležité je, že na konci vždy príde jedlo. Vďaka tejto jasnej, zrozumiteľnej a hlavne pozitívnej asociácii je pre mačku jednoduché zapamätať si podobné slová.

5. „Nesmieš“

Slová ako „nesmieš“ a „zastav“ majú podobnú funkciu ako vyššie spomínané „nie“. Rozdiel je v tom, že „nesmieš“ sa vyslovuje často v konkrétnych situáciách, napríklad keď mačka šplhá na záclony alebo keď sa chystá vyskočiť na miesto, ktoré je pre ňu nevhodné. Hoci sa mačky nedajú vycvičiť na takéto zákazy tak ľahko ako psy, postupne si spoja slovo „nesmieš“ s nejakou korekciou alebo varovaním. Opäť platí, že nechceme, aby mačku toto slovo desilo, skôr by mala pochopiť, že v danej situácii hrozí konflikt s majiteľom alebo nebezpečenstvo pre ňu samotnú.

Mačací jazyk v praxi – čo by ste nikdy nemali robiť

Pri komunikácii s mačkou je dobré vedieť nielen to, ktoré slová pravdepodobne rozumie, ale aj to, ako k mačkám nepristupovať. Neodporúča sa napríklad kričať na mačku, biť ju či inak fyzicky trestať. Takéto správanie často naruší dôveru medzi majiteľom a mačkou a môže viesť k tomu, že mačka bude v strese, prestane si veriť, bude sa schovávať alebo reagovať agresívnejšie.

Odporúča sa preto zostať pokojný, snažiť sa mačke vysvetliť situáciu priateľsky, využívať pozitívne posilňovanie (odmeny, pohladenia, prívetivý tón hlasu) a pri nežiaducom správaní zvoliť skôr dôsledné, ale nenásilné spôsoby korekcie. Aj napriek tomu, že mačka je samostatná, dá sa s ňou naučiť koexistovať tak, aby bola spokojná ona aj človek.

Ak chcete vidieť zaujímavé video ohľadom komunikácie s mačkami, môžete si pozrieť toto video:

Zhrnutie a záver

Všetky uvedené slová sa v mačkinom živote objavujú veľmi často a sprevádzajú ich silné emócie či konkrétne situácie. Práve to je dôvod, prečo si ich mačka dokáže zapamätať a neraz na ne aj aktívne reaguje. Neznamená to však, že by mačka rozumela ľudskej reči rovnako ako človek – skôr ide o rozpoznanie špecifických vzorcov, tónov a kontextu. Mačka prirodzene spája tieto zvuky s pozitívnymi alebo negatívnymi dôsledkami, a podľa toho sa správa.

Ak by ste chceli rozšíriť slovnú zásobu, ktorú vaša mačka pozná, odporúča sa s ňou komunikovať, používať jasné, krátke frázy a naviazať ich na konkrétnu činnosť, pohladenie či odmenu. Niektorí ľudia dokonca idú ďalej a skúšajú so svojou mačkou nácvik komunikácie cez tlačidlá – môže to byť veľmi poučné, avšak vyžaduje to viac trpezlivosti.

Nech už sa rozhodnete pre akýkoľvek prístup, pamätajte, že každá mačka je individualita. Má vlastné tempo učenia a iný prístup k tomu, čo ju zaujme. Najdôležitejšie je budovať s ňou vzťah založený na dôvere a rešpekte. Ak budete pri komunikácii vytrvalí a priateľskí, vaša mačka vás pravdepodobne prekvapí tým, koľko toho o vás a vašich slovách vie.

Verím, že vám tento obsiahlejší pohľad pomohol lepšie pochopiť, prečo mačky reagujú na určité slová a ako môžete ich „slovnú zásobu“ postupne rozširovať. Stačí trpezlivosť a pravidelný láskavý kontakt, aby sa z komunikácie s mačkou stal príjemný rituál pre oboch.