4 fantastické plnky do lístkového cesta: Slané aj sladké, ktoré si zamilujete!

Rýchla večera alebo sladký dezert hotový za pár minút? Lístkové cesto patrí medzi najobľúbenejšie suroviny v kuchyni – a niet sa čomu čudovať.
Dá sa naplniť takmer čímkoľvek, ponúka nekonečné kombinácie sladkých aj slaných chutí a nikdy sa nezunuje.
Stačí trochu fantázie a z obyčajného cesta vykúzlite skvelé jedlo. Prinášame vám štyri inšpirácie, ktoré rozhodne stoja za vyskúšanie.
Vo väčšine prípadov vám postačí rozvaľkané lístkové cesto, radielko a niekoľko základných ingrediencií. Práve v jednoduchosti spočíva jeho čaro.
Ak ho upečiete správne, bude krásne chrumkavé, jemné a doslova sa rozplynie na jazyku. Zároveň zasýti, no nezaťaží žalúdok.
Hodí sa na rýchlu večeru, sladký dezert aj ako pohostenie pre návštevu.
Slané pochúťky z lístkového cesta
Rýchla „pizza“ z lístkového cesta
Lístkové cesto je ideálnym základom na jednoduchú domácu pizzu.
Stačí plát cesta potrieť drvenými paradajkami, posypať sušeným oreganom, pridať plátky šunky alebo mortadely a všetko zasypať strúhanou mozzarellou.
Po upečení máte na stole chutnú večeru bez čakania a zbytočných výdavkov.
Tyčinky z lístkového cesta pre nečakanú návštevu
Ak potrebujete narýchlo pripraviť niečo slané pre hostí, tento recept vás zachráni.
Budete potrebovať len lístkové cesto, kvalitnú šunku, kečup (alebo paradajkový pretlak) a vajce na potretie.
Na polovicu cesta poukladajte šunku, druhú polovicu potrite kečupom a preložte cez šunku.
Cesto nakrájajte radielkom na tenké pásiky, každý pásik jemne zatočte, potrite vajíčkom a dajte piecť. Výsledkom budú dokonale chrumkavé a návykové tyčinky.
Nezabudnite na video s postupom:
Netypická pizza s červenou repou
Ak máte chuť vyskúšať niečo netradičné, siahnite po červenej repe.
Rozprestrite lístkové cesto, okraje jemne zahnete smerom nahor a vložte ho do rúry vyhriatej na 180 °C na približne 10 minút. Po vybratí popichajte stred vidličkou.
Na predpečený korpus poukladajte plátky vákuovanej červenej repy, pridajte rozdrobený kozí syr alebo syr balkánskeho typu.
Všetko polejte zálievkou zo šťavy z vytlačeného pomaranča, dvoch lyžíc olivového oleja a 100 ml medu. Nakoniec posypte nasekanými vlašskými orechmi a pečte ešte asi 15 minút.
Po vychladnutí môžete koláč ozdobiť rukolou alebo baby špenátom.
Sladké banánové pokušenie: Obrátený koláč
Milovníci sladkého by si tento dezert nemali nechať ujsť. Jednoduchý obrátený koláč z banánov a lístkového cesta je rýchly a mimoriadne chutný.
Rozvaľkané lístkové cesto vložte do formy s priemerom približne 23 cm a zrežte presahujúce okraje.
Na panvici rozohrejte lyžicu masla a pridajte štipku mletého kardamómu. Päť banánov ošúpte, pozdĺžne rozrežte a opečte ich na masle reznou stranou nadol.
Cesto vo forme bohato potrite karamelovým salkom, naukladajte banány (opečenou stranou nahor), polejte maslovým výpekom, potrite rozšľahaným vajcom a pečte v rúre vyhriatej na 200 °C približne 30 minút.