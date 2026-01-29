4 fantastické plnky do lístkového cesta: Slané aj sladké, ktoré si zamilujete!

Lístkové cesto
Lístkové cesto Foto: depositphotos.com

Rýchla večera alebo sladký dezert hotový za pár minút? Lístkové cesto patrí medzi najobľúbenejšie suroviny v kuchyni – a niet sa čomu čudovať.

Dá sa naplniť takmer čímkoľvek, ponúka nekonečné kombinácie sladkých aj slaných chutí a nikdy sa nezunuje.

Stačí trochu fantázie a z obyčajného cesta vykúzlite skvelé jedlo. Prinášame vám štyri inšpirácie, ktoré rozhodne stoja za vyskúšanie.

Vo väčšine prípadov vám postačí rozvaľkané lístkové cesto, radielko a niekoľko základných ingrediencií. Práve v jednoduchosti spočíva jeho čaro.

Ak ho upečiete správne, bude krásne chrumkavé, jemné a doslova sa rozplynie na jazyku. Zároveň zasýti, no nezaťaží žalúdok.

Hodí sa na rýchlu večeru, sladký dezert aj ako pohostenie pre návštevu.

Slané pochúťky z lístkového cesta

Rýchla „pizza“ z lístkového cesta

Lístkové cesto je ideálnym základom na jednoduchú domácu pizzu.

Stačí plát cesta potrieť drvenými paradajkami, posypať sušeným oreganom, pridať plátky šunky alebo mortadely a všetko zasypať strúhanou mozzarellou.

Po upečení máte na stole chutnú večeru bez čakania a zbytočných výdavkov.

Tyčinky z lístkového cesta pre nečakanú návštevu

Ak potrebujete narýchlo pripraviť niečo slané pre hostí, tento recept vás zachráni.
Budete potrebovať len lístkové cesto, kvalitnú šunku, kečup (alebo paradajkový pretlak) a vajce na potretie.

Na polovicu cesta poukladajte šunku, druhú polovicu potrite kečupom a preložte cez šunku.

Cesto nakrájajte radielkom na tenké pásiky, každý pásik jemne zatočte, potrite vajíčkom a dajte piecť. Výsledkom budú dokonale chrumkavé a návykové tyčinky.

Nezabudnite na video s postupom:

Netypická pizza s červenou repou

Ak máte chuť vyskúšať niečo netradičné, siahnite po červenej repe.

Rozprestrite lístkové cesto, okraje jemne zahnete smerom nahor a vložte ho do rúry vyhriatej na 180 °C na približne 10 minút. Po vybratí popichajte stred vidličkou.

Na predpečený korpus poukladajte plátky vákuovanej červenej repy, pridajte rozdrobený kozí syr alebo syr balkánskeho typu.

Všetko polejte zálievkou zo šťavy z vytlačeného pomaranča, dvoch lyžíc olivového oleja a 100 ml medu. Nakoniec posypte nasekanými vlašskými orechmi a pečte ešte asi 15 minút.

Po vychladnutí môžete koláč ozdobiť rukolou alebo baby špenátom.

Sladké banánové pokušenie: Obrátený koláč

Milovníci sladkého by si tento dezert nemali nechať ujsť. Jednoduchý obrátený koláč z banánov a lístkového cesta je rýchly a mimoriadne chutný.

Rozvaľkané lístkové cesto vložte do formy s priemerom približne 23 cm a zrežte presahujúce okraje.

Na panvici rozohrejte lyžicu masla a pridajte štipku mletého kardamómu. Päť banánov ošúpte, pozdĺžne rozrežte a opečte ich na masle reznou stranou nadol.

Cesto vo forme bohato potrite karamelovým salkom, naukladajte banány (opečenou stranou nahor), polejte maslovým výpekom, potrite rozšľahaným vajcom a pečte v rúre vyhriatej na 200 °C približne 30 minút.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať