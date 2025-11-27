4 chytré triky, ako efektívnejšie kúriť plynovým kotlom a ušetriť aj niekoľko desiatok tisíc ročne!

Snažíte sa šetriť na vykurovaní, kde sa len dá? Možno vám však uniká niekoľko vecí, ktoré v súčte urobia poriadny rozdiel.
Viete, ako správne nastaviť termostat alebo ako funguje moderná regulácia vykurovania? Ak chcete z plynového kúrenia vyťažiť maximum a zbytočne nepreplácať, oplatí sa poznať pár osvedčených zásad.
Viete, čo znamená ekvitermická regulácia?
Pozrite si toto video z kanála Majitel domu, kde autor jednoducho vysvetľuje, čo je ekvitermická regulácia, prečo sa oplatí mať termostat a teplotné čidlá a ako spolupracujú:
Ako znížiť náklady na kúrenie plynom
Úspora pri plynovom kotle je veľká téma – najmä keď sa ochladí a kúrenie sa zmení z dobrovoľného komfortu na nevyhnutnosť.
Aj keď už máte kotol prepojený s izbovým termostatom či teplotným senzorom, oplatí sa pozrieť spomínané video. Mnohí totiž netušia, koľko nastavení termostat ponúka, alebo sa ich jednoducho boja meniť.
Samozrejme, jednotlivé termostaty či regulátory sa môžu podľa značky výrazne líšiť. Preto si preštudujte manuál k vášmu zariadeniu a porovnajte si informácie s tým, čo je vo videu.
Autor tam ukazuje nastavenia priamo v praxi a vysvetľuje, prečo jednotlivé hodnoty upravuje.
Zavolajte si odborníkov, ak si nie ste istí
Ak sa nechcete púšťať do nastavovania sami, zverte to profesionálom. Nejde len o reguláciu – dôležité je aj celkové nastavenie kotla či pravidelné odvzdušnenie radiátorov.
Odporúča sa zopakovať ho približne každé tri mesiace.
Pri nastavovaní si premyslite nielen to, v akých časoch chcete mať doma teplo, ale aj to, akú teplotu považujete za ideálnu.
Už zníženie o jeden jediný stupeň môže podľa odborníkov znížiť ročnú spotrebu plynu približne o 5 až 10 %. V dnešných cenách je to výrazná úspora.
Pozor na nesprávne vetranie – môže „odfúknuť“ vaše úspory
Správna technika vetrania je pre úsporu plynu prekvapivo dôležitá. Najlepší postup je krátke a intenzívne vyvetranie.
Pred otvorením okien nezabudnite znížiť teplotu na termostate, aby kotol nezačal okamžite kompenzovať stratené teplo.
Postupné vyrovnávanie teploty býva ekonomickejšie – ale závisí to aj od typu vášho kotla. Preto si určite pozrite, ako váš model reaguje.
Kvalitné tesnenie okien a dverí tiež pomáha – nielen s úsporou tepla, ale aj s kvalitou vzduchu, pretože umožní krátke, ale účinné vyvetranie.
Poznáte, ako pracuje váš kotol?
Podobné pravidlá platia aj pri udržiavaní stabilnej teploty počas neprítomnosti. Niekedy môže byť paradoxne nákladnejšie nechať byt len veľmi slabo temperovať.
Keď sa vrátite domov, kotol musí teplotu doháňať prudkým nárastom výkonu – a to môže spotrebovať viac energie než udržiavanie mierne vyššej, stabilnej teploty.
Rýchle skokové zmeny sú často pre kotol aj celkovú spotrebu náročnejšie ako plynulá prevádzka.
Babičkovské triky, ktoré stále fungujú
Hoci ide o rady, ktoré kedysi používali naše staré mamy, neodpisujte ich. Ťažké závesy pri vchodových dverách či hrubé koberce dokážu citeľne obmedziť únik tepla.
Ide o jednoduché, lacné opatrenia, ktoré stále majú svoj význam.