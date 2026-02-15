12 varovných signálov, že sa v tele môže rozvíjať rakovina: Jeden z nich sa objavuje najmä v noci

Rakovina patrí medzi ochorenia, pri ktorých zohráva rozhodujúcu úlohu čas. Čím skôr sa odhalí, tým väčšia je šanca na úspešnú liečbu. Hoci niektoré príznaky sú všeobecne známe, iné si ľudia často spájajú s bežnou únavou, stresom alebo pribúdajúcim vekom – a práve preto ich prehliadajú.
Medzi najčastejšie rozpoznateľné varovné znaky patria neobvyklé hrčky či dlhodobá únava. Menej známy, no podľa odborníkov pomerne typický príznak niektorých druhov rakoviny, je však nočné potenie. Informoval o tom britský denník The Sun s odvolaním sa na zdravotnícky portál Healthline.
Zvýšené potenie počas noci sa môže objaviť napríklad pri týchto diagnózach:
- leukémia
- rakovina kostí
- rakovina pečene
- karcinoidné nádory
- mezotelióm
- lymfóm
Niektorí ľudia sa budia úplne prepotení, aj keď miestnosť nie je prehriata. Mechanizmus tohto javu nie je úplne objasnený. Odborníci sa domnievajú, že môže ísť o reakciu organizmu, ktorý sa snaží bojovať s nádorovým procesom, prípadne o dôsledok hormonálnych zmien vyvolaných ochorením.
Nižšie nájdete 12 príznakov, ktoré by ste nemali podceňovať.