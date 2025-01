Budú sa tento rok konať predčasné parlamentné voľby? Slovenskí tipéri v tom majú jasno

Tri štvrtiny tipujúcich si stavili, že predčasné parlamentné voľby na Slovensku budú v tomto roku. Ostatných 25 percent tipujúcich si zas stavilo, že v roku 2025 sa predčasné voľby konať nebudú. Vyplýva to z údajov spoločnosti Tipsport, ktorá vypísala udalosť o konaní potenciálnych predčasných volieb do slovenského parlamentu v tomto roku.

„Prirodzene, súvisí to zrejme s výhodnejším kurzom, keďže nejde o príliš vysoké stávky,“ uvádza špecialista komunikácie spoločnosti Robert Buček. Na možnosť, že svojich zástupcov do Národnej rady SR si Slováci budú voliť v roku 2025 je totiž kurz 3,30:1, to znamená menšiu pravdepodobnosť. Na možnosť, že predčasné voľby tento rok nebudú, je kurz 1,26:1.

Podľa bookmakera Tipsportu a špecialistu na politické stávky Pavla Boška sa šance na predčasné voľby v tomto roku pohybujú okolo 30 percent. „Vládna koalícia síce má ‚na papieri‘ väčšinu poslancov v parlamente, ale opakovane sa ukazuje, že vo veľa témach sa nezhodne a vedie vnútorné spory. Či už hovoríme o skupine poslancov okolo Rudolfa Huliaka alebo niekoľkých poslancov Hlasu,“ zdôvodňuje Boško svoju prognózu.

Zdôraznil ale, že pri najpodstatnejších hlasovaniach dosiaľ všetko fungovalo. Rovnako prízvukoval, že cesta k predčasným voľbám a potrebné procedúry sú podľa Ústavy SR veľmi komplikované.