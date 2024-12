Voľby by vyhralo Progresívne Slovensko, tretí je Hlas-SD a SNS by z parlamentu vypadla

Ak by sa parlamentné voľby konali v polovici decembra, vyhralo by ich hnutie Progresívne Slovensko so ziskom so ziskom 22,8 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý zverejnila spravodajská televízia Joj 24.

Prvú trojku uzatvára Hlas-SD

Na druhom mieste by sa podľa prieskumu umiestnil Smer-SD, ktorý by podporilo 20,3 percenta respondentov. Prvú trojku by uzavrel Hlas-SD so ziskom 13,9 percenta hlasov.

Nasledovali by KDH (7,3 percenta), SaS (6,6) a hnutie Slovensko (6,2). Do parlamentu by sa dostala aj Republika, ktorú by podporilo 5,4 percenta opýtaných.

SNS pod piatimi percentami

Naopak pred bránami zákonodarného zboru by ostala SNS (4,6 percenta), Demokrati (4,3), Sme rodina (3,8) ako aj Maďarská aliancia (3,2). Ostatné politické subjekty by získali každý menej ako jedno percento hlasov.

Na základe výsledkov volieb by PS v parlamente obsadilo 42 kresiel, Smer 37, Hlas 25, KDH 13, SaS 12, hnutie Slovensko 11 a Republika 10 kresiel.

Prieskum agentúra AKO robila v dňoch 16. až 19. decembra na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov telefonickou formou.