Bude to zrejme tesné, ďalší prieskum ukázal malý rozdiel medzi Korčokom a Pellegrinim

Prezidentské voľby by vyhral občiansky kandidát Ivan Korčok, predsedu parlamentu Petra Pellegriniho (Hlas-SD) by porazil o 3,4 percenta voličských hlasov. Vyplýva to z posledného predvolebného prieskumu agentúry NMS Market Research pre denník Sme.

Korčok by podľa neho v druhom kole volieb získal 51,7 percenta hlasov, a získal by prezidentské kreslo. Pellegrinimu by vyjadrilo podporu 48,3 percenta respondentov. Prieskum bol realizovaný od 28. marca do 2. apríla na vzorke 1 045 respondentov.

Merania ale pracujú s presnosťou 95 percent, čo znamená, že Korčok má potenciál osloviť 48 až 55,4 percenta voličov. Jeho súper Pellegrini zas oslovuje 44,6 až 52 percent voličov. Pellegrini tak má stále šancu vyhrať voľby. Najvyššia, 95-percentná pravdepodobnosť Korčokovho víťazstva by nastala v prípade, ak by sa tieto intervaly neprelínali.