Británia chystá nasadenie vojakov na Ukrajine, Londýn vyčlenil 200 miliónov libier na prípravy po prímerí

Londýn uviedol, že jeho poslanci budú môcť diskutovať a hlasovať o počte vojakov, ktorí by boli vyslaní, ak by došlo k prímeriu.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Britský premiér Keir Starmer. Foto: Carl Court/Pool via AP
Spojené kráľovstvo v piatok vyčlenilo 200 miliónov libier na prípravu britských vojakov, ktorí budú nasadení na Ukrajine ako súčasť „mnohonárodných“ síl, ak sa medzi Moskvou a Kyjevom dohodne prímerie.

Dohoda Moskvu pobúrila

Veľká Británia, Francúzsko a Ukrajina začiatkom tohto týždňa podpísali vyhlásenie o zámere, ktoré stanovuje nasadenie vojakov na ukrajinskom území po prímerí, čo je plán, ktorý Moskva rázne odmietla.

„Spojené kráľovstvo teraz urýchľuje vyčlenenie 200 miliónov libier na nové vybavenie britských ozbrojených síl, aby boli pripravené na nasadenie ako súčasť mnohonárodných síl na Ukrajine,“ uviedlo ministerstvo obrany vo vyhlásení. To by zahŕňalo modernizáciu vozidiel, komunikačné systémy a ochranu pred dronmi.

„Po oznámení premiéra z tohto týždňa zvyšujeme investície do našich príprav, aby sme zabezpečili, že britské ozbrojené sily budú pripravené nasadiť a viesť mnohonárodné sily na Ukrajine,“ povedal minister obrany John Healey počas návštevy Kyjeva.

O vyslaní budú rozhodovať poslanci

Londýn uviedol, že jeho poslanci budú môcť diskutovať a hlasovať o počte vojakov, ktorí by boli vyslaní, ak by došlo k prímeriu. Moskva však povojnový mierový plán odmietla s tým, že takéto jednotky by boli „považované za legitímne vojenské ciele“.

Oznámenie prichádza po tom, čo britské médiá informovali, že ministerstvo obrany čelí v nasledujúcich štyroch rokoch nedostatku 28 miliárd libier, a to aj napriek vládnym sľubom zvýšiť vojenské výdavky uprostred rastúceho napätia s Ruskom.

Denník Times ako prvý informoval, že veliteľ britských ozbrojených síl Richard Knighton minulý mesiac varoval premiéra Keira Starmera pred nedostatkom financovania.

