Spojené kráľovstvo v piatok vyčlenilo 200 miliónov libier na prípravu britských vojakov, ktorí budú nasadení na Ukrajine ako súčasť „mnohonárodných“ síl, ak sa medzi Moskvou a Kyjevom dohodne prímerie.
Dohoda Moskvu pobúrila
Veľká Británia, Francúzsko a Ukrajina začiatkom tohto týždňa podpísali vyhlásenie o zámere, ktoré stanovuje nasadenie vojakov na ukrajinskom území po prímerí, čo je plán, ktorý Moskva rázne odmietla.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
„Spojené kráľovstvo teraz urýchľuje vyčlenenie 200 miliónov libier na nové vybavenie britských ozbrojených síl, aby boli pripravené na nasadenie ako súčasť mnohonárodných síl na Ukrajine,“ uviedlo ministerstvo obrany vo vyhlásení. To by zahŕňalo modernizáciu vozidiel, komunikačné systémy a ochranu pred dronmi.
Hromadný ruský dronový a raketový útok na Ukrajinu je skúškou pre spojencov Kyjeva
„Po oznámení premiéra z tohto týždňa zvyšujeme investície do našich príprav, aby sme zabezpečili, že britské ozbrojené sily budú pripravené nasadiť a viesť mnohonárodné sily na Ukrajine,“ povedal minister obrany John Healey počas návštevy Kyjeva.
O vyslaní budú rozhodovať poslanci
Londýn uviedol, že jeho poslanci budú môcť diskutovať a hlasovať o počte vojakov, ktorí by boli vyslaní, ak by došlo k prímeriu. Moskva však povojnový mierový plán odmietla s tým, že takéto jednotky by boli „považované za legitímne vojenské ciele“.
Zelenskyj vyzýva USA na tvrdší postup proti Rusku, po Madurovi by mal nasledovať Kadyrov
Oznámenie prichádza po tom, čo britské médiá informovali, že ministerstvo obrany čelí v nasledujúcich štyroch rokoch nedostatku 28 miliárd libier, a to aj napriek vládnym sľubom zvýšiť vojenské výdavky uprostred rastúceho napätia s Ruskom.
Denník Times ako prvý informoval, že veliteľ britských ozbrojených síl Richard Knighton minulý mesiac varoval premiéra Keira Starmera pred nedostatkom financovania.