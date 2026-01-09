Hromadný ruský dronový a raketový útok na Ukrajinu je skúškou pre spojencov Kyjeva

Ukrajina v piatok vyhlásila, že ruský nočný útok dronmi a hypersonickou balistickou strelou Orešnik predstavuje hrozbu pre Európu a je „testom“ pre spojencov Kyjeva.
„Takýto útok neďaleko hraníc EÚ a NATO je vážnou hrozbou pre bezpečnosť na európskom kontinente a testom pre transatlantické spoločenstvo. Žiadame rázne reakcie na bezohľadné konanie Ruska,“ napísal na sociálnych sieťach ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha.
Pomsta za drony
Moskva uviedla, že použila Orešnik v odvete za decembrový útok dronmi na rezidenciu ruského lídra Vladimira Putina. Ukrajina v reakcii na tvrdenia Moskvy poprela, že by za týmto útokom stála, a americký prezident Donald Trump, ktorý nalieha na obe strany, aby sa dohodli na ukončení konfliktu na Ukrajine, povedal, že neverí, že k útoku došlo.
Putinove halucinácie
„Je absurdné, že sa Rusko snaží ospravedlniť tento svoj útok vymysleným útokom na Putinovu rezidenciu, ktorý sa nikdy nestal,“ dodal Sybiha vo vyhlásení a označil ruskú verziu udalostí za Putinove „halucinácie“.
Útok raketou Orešnik podľa miestnych úradov zrejme smeroval na „infraštruktúrne zariadenia“ v západoukrajinskom meste Ľvov, ležiacom neďaleko hraníc s Poľskom, ktoré je členským štátom Európskej únie a NATO.