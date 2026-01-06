Ukrajinské drony v noci zabili jedného človeka na západe Ruska. Cieľom bolo 20 ruských regiónov

Ruské ministerstvo obrany v utorok oznámilo, že protivzdušná obrana počas noci zostrelila celkovo 129 ukrajinských dronov.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Russia Ukraine War
Foto: Ilustračné, AP Photo/Yevhen Titov
Rusko Iné správy Iné správy z lokality Rusko

Ukrajinský dronový útok v západoruskom meste Tver si v noci vyžiadal jednu obeť a dvoch zranených, oznámili v utorok regionálne úrady.

Podľa úradujúceho oblastného gubernátora Vitalija Koroleva po zásahu úlomkom zostreleného dronu vypukol v jednom z obytných domov požiar, pri ktorom jedna osoba zomrela a dvom musela byť na miestne poskytnutá lekárska pomoc.

Ruské ministerstvo obrany v utorok oznámilo, že protivzdušná obrana počas noci zostrelila celkovo 129 ukrajinských dronov. Hoci nejde o rekordné číslo, drony zachytili nad viac ako 20 oblasťami, čo predstavuje ich pomerne široký rozptyl.

Takmer po štyroch rokoch konfliktu Rusko denne ostreľuje ukrajinské územie a pomaly zvyšuje svoje územné zisky. Ukrajina reaguje dronovými útokmi, ktoré často mieria na ruskú energetickú infraštruktúru.

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Vojna na Ukrajine
23 fotografií v galérii
Russia Ukraine War
Okruhy tém: Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinské drony Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk