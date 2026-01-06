Ukrajinské drony v noci zabili jedného človeka na západe Ruska. Cieľom bolo 20 ruských regiónov

Ukrajinský dronový útok v západoruskom meste Tver si v noci vyžiadal jednu obeť a dvoch zranených, oznámili v utorok regionálne úrady.
Podľa úradujúceho oblastného gubernátora Vitalija Koroleva po zásahu úlomkom zostreleného dronu vypukol v jednom z obytných domov požiar, pri ktorom jedna osoba zomrela a dvom musela byť na miestne poskytnutá lekárska pomoc.
Ruské ministerstvo obrany v utorok oznámilo, že protivzdušná obrana počas noci zostrelila celkovo 129 ukrajinských dronov. Hoci nejde o rekordné číslo, drony zachytili nad viac ako 20 oblasťami, čo predstavuje ich pomerne široký rozptyl.
Takmer po štyroch rokoch konfliktu Rusko denne ostreľuje ukrajinské územie a pomaly zvyšuje svoje územné zisky. Ukrajina reaguje dronovými útokmi, ktoré často mieria na ruskú energetickú infraštruktúru.