Venezuelu neriadi žiadna zahraničná mocnosť, vyhlásila dočasná prezidentka krajiny

Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová vyhlásila, že jej krajinu neriadi žiadna zahraničná mocnosť. USA v sobotu zaútočili na venezuelskú metropolu Caracas, pričom elitné americké vojenské jednotky zajali venezuelského diktátora Nicolása Madura a jeho manželku.
„V našej krajine vládne venezuelská vláda a nikto iný,“ povedala v utorok Rodríguezová.
Americký prezident Donald Trump trvá na tom, že Washington je teraz „pri moci“ v tejto karibskej krajine. Zároveň povedal, že je pripravený spolupracovať s Rodríguezovou, ak vyhovie jeho požiadavke na prístup k rozsiahlym ropným zásobám Venezuely.
Šéf Bieleho domu v utorok neskoro večer na svojej platforme Truth Social oznámil, že Rodríguezová „odovzdá Spojeným štátom 30 až 50 miliónov barelov vysokokvalitnej, sankcionovanej ropy.“
„Táto ropa sa bude predávať za trhovú cenu a peniaze z jej predaja budem kontrolovať ja,“ napísal Trump. Dodal, že amerického ministra energetiky Chrisa Wrighta poveril, aby plán „okamžite“ realizoval.
Nevzdáme sa
„Sme národ, ktorý sa nevzdáva,“ vyhlásila Rodríguezová, keď vyjadrila poctu „mučeníkom“ amerických útokov. Povedala, že v krajine platí sedemdňový štátny smútok za obete útoku. Venezuelská armáda v utorok prvýkrát priznala straty a zverejnila mená 23 vojakov, ktorí zahynuli pri amerických úderoch. Medzi mŕtvymi je aj päť generálov. Kuba, najbližší spojenec Venezuely, zverejnila samostatný zoznam 32 mŕtvych kubánskych vojakov, z ktorých mnohí patrili k Madurovej osobnej ochranke. Venezuela však zatiaľ nepotvrdila počet civilných obetí.
Tisíce priaznivcov prezidentského páru vrátane vplyvného ministra vnútra Diosdada Cabella pochodovali ulicami Caracasu a žiadali ich prepustenie. Strach z represálií je taký silný, že Madurovi odporcovia si netrúfajú oslavovať jeho zosadenie.