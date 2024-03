Bolo to pekné vyfarbenie sa. Všetci vedeli, že je to progresívec, reaguje Matovič na kandidatúru Ódora do eurovolieb (video)

Hnutie Slovensko ohlásilo, že ide do volieb do Európskeho parlamentu. Lídrom kandidátky je súčasný europoslanec Peter Pollák, predseda hnutia a bývalý premiér Igor Matovič kandiduje z 15. miesta. Matovič zdôraznil, že protikorupčnú politiku chcú robiť aj v Bruseli a deklarujú zároveň proeurópsky postoj.

Brusel a protiruské sankcie

Čoraz viac Európanov si myslí, že protiruské sankcie nefungujú a ekonomicky poškodzujú krajiny Európskej únie. Na názor sme sa pýtali aj lídra hnutia Slovensko.

„Mali by sme využiť všetky zbrane na to, aby sme ochránili slabšieho,“reagoval na otázku Matovič. „Ja napríklad žijem s lepším pocitom, keď viem, že Európa je už de facto odstrihnutá od Ruska, čo sa týka energií. Ukázali sme Rusom, že keď sú nezodpovední, tak my nechceme byť ich partnerom,“doplnil ďalej.

Ódor sa vyfarbil

Do eurovolieb kandiduje aj bývalý premiér úradníckej vlády Ľudovít Ódor a to za Progresívne Slovensko. Viacerých prekvapila aj kandidatúra bývalého policajného prezidenta Štefana Hamrana do eurovolieb za stranu Demokrati.

„Bolo to také pekné vyfarbenie sa,“ okomentoval Matovič kandidatúru Ódora. „Všetci vedeli, že to je progresívec, ktorého si dosadila Čaputová do vlády, aj keď sa tvárila, že ona s tým nič nemá. Vyfarbil sa a išiel tam, kam patrí,“hovorí ďalej šéf hnutia Slovensko. Reakciu Matoviča na kandidatúru Hamrana a či mu dali ponuku byť na kandidátke hnutia Slovensko si pozrite vo videu.

Rozhovory si môžete vypočuť aj na >>> Spotify