Šimečkovci si privlastňujú protivládne protesty? Naď otvorene o zákulisných hrách a čo ho nepríjemne prekvapilo! (video)

Opozičné strany zorganizovali tento týždeň siedmy protest proti zmenám v Trestnom zákone. Na demonštráciách sa od začiatku zúčastňuje aj mimoparlamentná strana Demokrati. Predseda strany Jaroslav Naď sa však dlhodobo sťažuje, že organizátori im bránia na podujatí vystúpiť a protesty výrazne limitujú len na isté politické strany.

„Nekritizujem protesty ako také. Ja som rád, že sú. Dokonca vyzývam našich voličov, aby sa ich zúčastňovali, zároveň sami organizujeme niektoré protesty. Akurát nerozumiem tomu, prečo hlavne Progresívne Slovensko a SaS blokujú to, aby sme my participovali na protestoch,“povedal pre agentúru SITA exminister obrany Naď.

Limitovanie protestov

„Protesty proti zrušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry a proti zmenám v trestných zákonoch, ktoré znamenajú beztrestnosť pre mnohých ľudí, ktorí reálne napáchali trestné činy…toto je vec verejná, nie je to vec súkromná či vec politická nejakých strán,“ hovorí ďalej predseda Demokratov.

Naď považuje za absurdné limitovať protesty, kedy sa podľa jeho slov organizátorom zíde pomoc iných politických strán pri organizácii podujatia, ale vystúpiť ich členom na demonštráciách už nedovolia. Naď uviedol aj konkrétnu negatívnu skúsenosť s organizátormi protestov.

„Naša krajská predsedníčka z Trenčianskeho kraja Natália Svítková, manželka jedného z policajtov, ktorí sú dnes šikanovaní v polícii, bola požiadaná, aby vystúpila lebo má rodinný príbeh, ktorý súvisí aj s kauzou znižovania trestov a zrušením ÚŠP. Bolo jej však povedané: chceme, aby ste prišli, ale v žiadnom prípade nesmiete povedať, že ste z Demokratov,“prezradil informácie zo zákulisia Naď. Celú reakciu Naďa k téme pritovládnych protestov si pozrite vo videu:

Znižuje to výtlak protestov

Natália Svítková sa aj napriek výzve organizátorov počas svojho prejavu hrdo prihlásila k tomu, že je členkou Demokratov.

Zároveň upozornila, že aj ich členovia strany bojujú za spravodlivosť a odmieta preto limitácie protestov len na niektoré politické strany. „Už sa jej ani nepozdravili, keď odchádzala, lebo boli za to na ňu nahnevaní,“ okomentoval Naď správanie organizátorov protestov po vystúpení Svítkovej.

„Takýmto spôsobom to nemá fungovať. Je to krátkozraké a na konci dňa sa to obracia jednak proti samotným stranám, ale zároveň to znižuje aj výtlak protestov. Keby sme sa celý demokratický opozičný blok spojili, malo by to oveľa väčší význam a vplyv, a možno by na to viac reflektoval aj Robert Fico,“upozorňuje Naď.

Predseda Demokratov sa dlhodobo sťažuje na to, že organizátori demonštrácií mu nedovolia na akciách vystúpiť. Na sociálnej sieti sa prednedávnom zmienil o „trápnom telefonáte“, kedy mu mali organizátori oznámiť, že na protivládnom proteste v Košiciach „v žiadnom prípade nemôže vystúpiť“.