Hamran bude určite Ficovým terčom, je to však známe meno, ktoré môže prilákať voličov pre Demokratov, hovorí politológ

Bývalý policajný prezident Štefan Hamran vstupuje do politiky a kandiduje vo voľbách do Európskeho parlamentu za stranu Demokrati.

„Správa ma trochu prekvapila, predsa ide o bývalého policajného prezidenta, a tam sa vyžaduje apolitickosť. Na druhej strane, Štefan Hamran naznačoval, že neplánuje končiť vo verejnom priestore,“ pripomenul v úvode politológ Tomáš Koziak.

„Odišiel do výsluchového dôchodku, takže je absolútne slobodný človek a môže kandidovať kde chce. V princípe nevidím na tom nič zlého,“ doplnil ďalej Koziak. Odborníka skôr prekvapilo to, že exšéf polície kandiduje do europarlamentu, pretože očakával, že by sa mohol angažovať skôr v domácej politike.

Politik alebo policajný prezident?

Hamran svojou kandidatúrou do eurovolieb za Demokratov nepotvrdil to, čo mu vyčítala bývalá opozícia na čele so Smerom-SD, že robí politiku a je skôr politik ako policajný prezident?

„Samozrejme, že bude jednoduchším terčom pre koaličných politikov ako ktokoľvek iný. Budú poukazovať na to, že týmto prezradil, že je spätý s politikou, a že konal toho času na politickú objednávku,“ hovorí Koziak. „Na druhej strane, je to meno, ktoré je dostatočne známe a pre voličov môže byť tým, kvôli ktorému odovzdajú hlas práve Demokratom,“ podotkol tiež politológ.

Zaujímavé je aj to, prečo sa Hamran objavil na kandidátke Demokratov a nie u Progresívneho Slovenska. „Progresívne Slovensko by bolo určite očakávanejšie,“ súhlasí Koziak.

Sprava: Kandidáti do Európskeho parlamentu Michal Drotován, Dorota Nvotová, Natália Svítková, Štefan Hamran, Andrea Letanovská, Juraj Šeliga, Jaroslav Naď, Eduard Heger, Jana Žitňanská, Monika Podhorány Masariková, Jarmila Koteková, Tomáš Meravý a Michal Kiča. Foto: SITA/Jana Birošová

