Blanár navštívil Lotyšsko, s ministerkou Bražeovou hovoril o bezpečnosti, migrácii aj obchode – VIDEO, FOTO

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) bilaterálne rokoval so svojou lotyšskou kolegyňou Baibou Bražeovou. S ministerkou zahraničných vecí Lotyšska sa venovali najmä otázke prehĺbenia slovensko-lotyšského dialógu, možnosti rozšírenia hospodárskej spolupráce a vymenili si aj názory na aktuálne výzvy európskej a zahraničnej politiky.
Lotyšsko ako spoľahlivý partner
O stretnutí informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR. „Lotyšsko je náš spoľahlivý partner v Európskej únii aj Severoatlantickej aliancii. Partnerstvo medzi našimi krajinami nemá žiadne otvorené otázky, zdieľame mnohé spoločné postoje k zásadným témam, a to nám dáva obrovský priestor na spoluprácu a ďalšie prehlbovanie nášho vzájomného dialógu,“ skonštatoval šéf slovenskej diplomacie Blanár.
Podotkol, že oba štáty sú plne začlenené do ekonomických štruktúr EÚ, a to vrátane eurozóny a Schengenského priestoru. Medzi hlavnými témami rokovania bola otázka obrany. V rámci nej Blanár aj Bražeová potvrdili spoločný postoj k potrebe systematicky budovať jednotnú bezpečnostnú politiku EÚ, a tiež posilniť praktickú spoluprácu v danej oblasti. Blanár prízvukoval, že ochranu východnej hranice vnímajú nielen ako našu zodpovednosť, ale aj ako spoločnú prioritu.
„S Lotyšskom nás tiež spája rovnaký pohľad na potrebu udržať jednotu a solidaritu v rámci euroatlantického priestoru,“ zdôraznil. V tomto smere sa dotkli aj problematiky aktuálneho vývoja transatlantických vzťahov, ktoré sú dôležité pre stabilitu a bezpečnosť celého regiónu.
Silnejší dôraz na hospodársku spoluprácu
V hospodárskej oblasti minister i ministerka poukázali na rastúci potenciál spolupráce, podľa Blanára má Slovensko čo ponúknuť Lotyšsku. „Celkový obchodný obrat medzi našimi krajinami sa za posledných päť rokov takmer zdvojnásobil, pričom v minulom roku dosiahol úroveň rekordných 303 miliónov eur,“ podotkol šéf slovenskej diplomacie. Prisľúbil tiež podporu lotyšským investorom, ktorí majú záujem investovať na Slovensku.
„Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa v rámci rokovania vrátil aj k úspešnej kandidatúre Lotyšska na nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov na obdobie rokov 2026 – 2027,“ informovali z komunikačného odboru MZVaEZ SR. Blanár ministerke Bražeovej a celému Lotyšsku zagratuloval. Poznamenal tiež, že Slovensko sa o členstvo v Bezpečnostnej rade uchádza po druhýkrát. Váži si tiež vzájomnú podporu, ktorú si v tejto oblasti s Lotyšskom poskytujeme.
Diskusia o Ukrajine, migrácii aj energetike
Ďalšími témami rokovania boli otázky viacročného finančného rámca, rozširovania EÚ, a tiež diskusia o vývoji situácie na Ukrajine, so zreteľom na energetickú bezpečnosť. Blanár s Bražeovou sa zhodli i v otázke nelegálnej migrácie, spoločne potvrdili záujem intenzívnejšie spolupracovať pri posilňovaní agentúry Frontex a ochrany vonkajších hraníc Schengenu, a to spolu s presadzovaním dôslednej návratovej politiky a aktívnej prevencie migrácie v tretích krajinách.
„Oficiálna návšteva ministra zahraničných vecí SR v Rige sa uskutočnila po piatich rokoch, pričom posledná recipročná návšteva z lotyšskej strany sa konala ešte v roku 2005. V snahe o ďalšie prehlbovanie vzájomných vzťahov a posilňovanie strategického partnerstva pozval minister Juraj Blanár svoju rezortnú kolegyňu na oficiálnu návštevu Slovenska, ktorá priamo na rokovaní toto pozvanie prijala,“ uviedlo MZVaEZ SR.
V rámci programu Blanár absolvoval aj spoločné vzdanie úcty padlým vojakom bojujúcim za nezávislosť Lotyšska, a to položením kvetov k Pamätníku slobody z roku 1935. Navštívil i Múzeum okupácie Lotyšska, ktoré dokumentuje históriu štátu v 20. storočí. Blanár navštívil aj slovenský kontingent pôsobiaci v Mnohonárodnej bojovej brigáde NATO vo vojenskom výcvikovom priestore v Adaži.