Medzi zadržanými aktivistami v Izraeli má byť údajne aj Slovák, Blanárovo ministerstvo už v prípade aktívne koná

Izraelská armáda zastavila niekoľko lodí vezúcich humanitárnu pomoc do Pásma Gazy. Na palube flotily Global Sumud má byť podľa zatiaľ neoverených informácií aj občan Slovenska Peter Švestka.
„Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí v prípade aktívne koná už od stredajšieho večera, a to priamo na mieste prostredníctvom nášho Veľvyslanectva SR v Tel Avive. Naše veľvyslanectvo je v úzkom kontakte s izraelským ministerstvom zahraničných vecí, ktoré je v tomto prípade momentálne jediným kontaktným bodom. Požiadali sme ho o oficiálne potvrdenie zatiaľ dostupnej informácie, ktorú evidujeme na sociálnych sieťach, či sa medzi dotknutými osobami nachádza aj občan alebo občania SR,“ uviedol rezort zahraničia.
Izrael deportuje aktivistov
Izraelské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok oznámilo, že propalestínskych aktivistov z flotily deportuje do Európy. Na jednej z lodí je aj známa švédska aktivista Greta Thunbergová.
Vzhľadom na momentálne v Izraeli prebiehajúci sviatok Jom Kippur je podľa ministerstva zahraničných vecí komunikácia obmedzená, aktuálne však už má informáciu, že osoby, ktoré sa nachádzali vo flotile, by mali byť po úvodných procesných a identifikačných procesoch umiestnené v detenčnom zariadení.
Izrael zasahuje proti flotile s Gretou Thunbergovou. Aktivistov deportujú späť do Európy
„V prípade potvrdenia prítomnosti občana alebo občanov SR sme okamžite pripravení poskytnúť všetky konzulárne služby a asistenciu. Vláda SR bude aktívne vstupovať do tohto prípadu poskytnutím nevyhnutnej pomoci pre našich občanov,“ dodal rezort zahraničia. Ministerstvo tiež kontaktovalo izraelského veľvyslanca na Slovensku.
Výzva mimovládnej organizácie
Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv sa vo štvrtok ráno obrátila otvorených listom na ministra zahraničných vecí Juraja Blanára. Vyzvala ho, aby si okamžite predvolal veľvyslanca Izraela na Slovensku Eitana Levona a žiadal prepustenie slovenského občana.
„Pán Švestka bol včera unesený v medzinárodných vodách izraelskou armádou, čo je v rozpore s medzinárodným právom. Takéto konanie IDF je na úrovni pirátstva a terorizmu. Máme obavy o zdravie a život pána Švestku. Pán minister Blanár by mal ukázať, ako vyzerá v praxi suverénna a sebavedomá diplomacia a pomôcť nášmu občanovi,” povedal riaditeľ mimovládky Peter Weisenbacher.