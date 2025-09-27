Slovensko sa pripojilo k dánskej iniciatíve, utrpenie civilistov v pásme Gazy je podľa Blanára neprijateľné

Slovensko tak reaguje na neustále zhoršujúcu sa humanitárnu situáciu a prístup k zdravotnej starostlivosti v Gaze
Slovensko sa pripojilo k dánskej iniciatíve. Urobilo tak v reakcii na neustále zhoršujúcu sa humanitárnu situáciu a prístup k zdravotnej starostlivosti v Gaze a palestínskych okupovaných územiach. Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí.
Slovensko sa k spoločnému vyhláseniu, ktoré iniciovalo Dánske kráľovstvo, pripojilo podpisom šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára (Smer-SD). Iniciatíva má za cieľ apelovať na prístup k zdravotnej starostlivosti na okupovaných palestínskych územiach.
Utrpenie civilistov je neprijateľné
„Slovenská republika konzistentne apeluje na dodržiavanie medzinárodného práva a medzinárodného humanitárneho práva v súvislosti s katastrofálnou situáciou v pásme Gazy. Utrpenie civilistov je absolútne neprijateľné, a preto sme sa aj týmto vyhlásením zaviazali, že budeme naďalej podporovať spoločné medzinárodné úsilie k zmierneniu utrpenia civilného obyvateľstva v pásme Gazy,“ vyhlásil minister.
Súčasne ubezpečil, že Slovensko bude pokračovať v poskytovaní humanitárnej pomoci vrátane medicínskeho vybavenia. Pokračovať bude aj v medicínskych evakuáciách pacientov z pásma Gazy.
Rezort diplomacie pripomenul, že Slovensko bolo jednou z prvých krajín, ktoré poskytli pomoc pre chronicky choré deti z Gazy prostredníctvom ich evakuácie do európskych štátov, ktoré poskytujú potrebnú liečbu. V spolupráci s EÚ a Svetovou zdravotníckou organizáciou Slovensko zrealizovalo už sedem evakuácii. Pripravené sú podľa slov ministerstva aj ďalšie.
Do bezpečia dopravili vyše 170 ľudí
Blanár priblížil, že sa do bezpečia podarilo dopraviť viac ako 170 ľudí, z čoho 49 bolo ťažko chorých pacientov. „Prostredníctvom slovenského vládneho špeciálu a záchranného modulu EUROCARE Flight and Shelter sme ich prepravili do Belgicka, Francúzska, Írska, na Maltu, do Nórska a Španielska,“ spresnil Blanár.
Ako ďalej informoval, spoločné vyhlásenie okrem neho podpísalo aj ďalších 24 ministrov a tiež vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová spolu s eurokomisármi.
Spoločne tak vyzývajú vládu Izraela, aby povolila zdravotnú evakuáciu pacientov z pásma Gazy na Západný breh Jordánu vrátane východného Jeruzalema tak, aby mali pacienti prístup k zdravotnej starostlivosti na území Palestíny.
Slovensko žiada trvalé prímerie
V spoločnom vyhlásení vyzývajú aj na zrušenie obmedzení týkajúcich sa liekov a zdravotníckeho vybavenia v Gaze v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodného práva spolu s umožnením výkonu práce a ochrany zdravotníckeho personálu.
SR tak podľa ministerstva zahraničných vecí opäť potvrdila svoju pozíciu v súvislosti s izraelsko-palestínskym konfliktom. Slovensko dlhodobo zdôrazňuje potrebu trvalého prímeria a rešpektovania medzinárodného práva. Apeluje súčasne na prepustenie všetkých izraelských rukojemníkov a na zabezpečenie neobmedzeného prístupu k humanitárnej pomoci.