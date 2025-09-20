Prezident Pellegrini vystúpi na pôde OSN v New Yorku, súčasťou delegácie bude aj minister Blanár

Hlavným mottom zasadnutia je „Better Together“ (Lepšie spolu).
Mária Pietová
Redaktorka domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
UN General Assembly Slovakia
Slovenský prezident Peter Pellegrini na 79. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. Foto: Archívne, SITA/AP
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Prezident Peter Pellegrini odcestuje v sobotu podvečer do New Yorku, kde sa zúčastní na 80. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN).

Globálna spolupráca

Hlavným mottom zasadnutia je „Better Together“ (Lepšie spolu), ktoré kladie dôraz na efektívnejší multilateralizmus, globálnu spoluprácu a solidaritu pri riešení výziev. Súčasťou oficiálnej delegácie bude aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD).

Slávnostné otvorenie všeobecnej rozpravy jubilejného zasadnutia Valného zhromaždenia OSN bude v utorok 23. septembra. Vystúpenie prezidenta v rámci všeobecnej rozpravy sa očakáva v stredu 24. septembra podvečer miestneho času.

Bilaterálne rokovania

Prezident sa spolu s ďalšími lídrami v stredu zúčastní tiež na 5. samite Krymskej platformy, ktorého hlavným cieľom je potvrdenie záväzku členských štátov OSN k princípom Charty OSN, vrátane rešpektovania územnej celistvosti a zachovania mieru.

Počas pracovného programu v New Yorku absolvuje viacero bilaterálnych rokovaní – s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom, s predsedníčkou Valného zhromaždenia OSN Annalenou Baerbock, ako aj s ďalšími vybranými partnermi. Taktiež sa zúčastní na recepcii Rakúska pri príležitosti ich kandidatúry do Bezpečnostnej rady OSN a na recepcii amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorú organizuje práve pri príležitosti 80. výročia VZ OSN.

Naša hlava štátu sa v New Jersey stretne s krajanmi na 47. ročníku Slovak Heritage Festivalu a zúčastní sa na koncerte s názvom „Slovaks in Concert“, ktorý predstaví slovenskú kultúrnu scénu medzinárodnému publiku. Zároveň v priestoroch Stálej misie SR pri OSN slávnostne odhalí reliéf prvého stáleho predstaviteľa Československa pri OSN Jána Papánka, ktorý symbolizuje hodnoty, na ktorých stojí slovenská zahraničná politika. Pellegrini sa taktiež zapojí do diskusie so slovenskými profesionálmi pôsobiacimi v zahraničí o budúcnosti Slovenska a možnostiach ich spolupráce pri rozvoji krajiny v rámci samitu Slovak Pro 2025.

Viac k osobe: Annalena BaerbockováAntónio GuterresDonald TrumpJuraj BlanárPeter Pellegrini
Firmy a inštitúcie: Bezpečnostná rada OSNValné zhromaždenie OSN
Okruhy tém: Americký prezident Charta OSN Generálny tajomník OSN Minister zahraničných vecí Prezident SR
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk