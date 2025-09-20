Prezident Pellegrini vystúpi na pôde OSN v New Yorku, súčasťou delegácie bude aj minister Blanár

Prezident Peter Pellegrini odcestuje v sobotu podvečer do New Yorku, kde sa zúčastní na 80. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN).
Globálna spolupráca
Hlavným mottom zasadnutia je „Better Together“ (Lepšie spolu), ktoré kladie dôraz na efektívnejší multilateralizmus, globálnu spoluprácu a solidaritu pri riešení výziev. Súčasťou oficiálnej delegácie bude aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD).
Pellegrini vyzdvihol odvahu a obetavosť laureátov Zlatého záchranárskeho kríža, medzi ocenenými bol aj 12-ročný chlapec – VIDEO
Slávnostné otvorenie všeobecnej rozpravy jubilejného zasadnutia Valného zhromaždenia OSN bude v utorok 23. septembra. Vystúpenie prezidenta v rámci všeobecnej rozpravy sa očakáva v stredu 24. septembra podvečer miestneho času.
Bilaterálne rokovania
Prezident sa spolu s ďalšími lídrami v stredu zúčastní tiež na 5. samite Krymskej platformy, ktorého hlavným cieľom je potvrdenie záväzku členských štátov OSN k princípom Charty OSN, vrátane rešpektovania územnej celistvosti a zachovania mieru.
Prípad letu Pellegriniho počas predvolebnej kampane uzavreli pokutou, sankcionovali aj progresívcov
Počas pracovného programu v New Yorku absolvuje viacero bilaterálnych rokovaní – s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom, s predsedníčkou Valného zhromaždenia OSN Annalenou Baerbock, ako aj s ďalšími vybranými partnermi. Taktiež sa zúčastní na recepcii Rakúska pri príležitosti ich kandidatúry do Bezpečnostnej rady OSN a na recepcii amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorú organizuje práve pri príležitosti 80. výročia VZ OSN.
Naša hlava štátu sa v New Jersey stretne s krajanmi na 47. ročníku Slovak Heritage Festivalu a zúčastní sa na koncerte s názvom „Slovaks in Concert“, ktorý predstaví slovenskú kultúrnu scénu medzinárodnému publiku. Zároveň v priestoroch Stálej misie SR pri OSN slávnostne odhalí reliéf prvého stáleho predstaviteľa Československa pri OSN Jána Papánka, ktorý symbolizuje hodnoty, na ktorých stojí slovenská zahraničná politika. Pellegrini sa taktiež zapojí do diskusie so slovenskými profesionálmi pôsobiacimi v zahraničí o budúcnosti Slovenska a možnostiach ich spolupráce pri rozvoji krajiny v rámci samitu Slovak Pro 2025.