Slovensko sa pripojilo k deklarácii OSN, cieľom je ochrana humanitárnych pracovníkov v krízových oblastiach – FOTO

Slovenská republika sa oficiálne pripojila k Deklarácii Organizácie Spojených národov o ochrane humanitárnych pracovníkov, ktorá bola v nedeľu 21. septembra slávnostne podpísaná v sídle OSN v New Yorku.
Podľa rezortu zahraničných vecí a európskych záležitostí tento krok potvrdzuje silný politický záväzok Slovenska podporovať ochranu humanitárneho personálu v krízových a konfliktných oblastiach sveta. Slovenskú republiku na podujatí zastupoval minister Juraj Blanár (Smer-SD), ktorý dokument podpísal v mene Vlády SR v uplynulých dňoch.
Ochrana humanitárnych pracovníkov
Ako uviedol, ochrana humanitárnych pracovníkov nie je len morálnou povinnosťou, ale aj jasným vyjadrením nášho rešpektu k medzinárodnému humanitárnemu právu. „Ľudia, ktorí nasadzujú svoje životy pre záchranu iných, musia byť chránení, pričom Slovenská republika odsudzuje akékoľvek násilie páchané na humanitárnych pracovníkoch,“ povedal Blanár, podľa ktorého sa Slovensko podpisom deklarácie hlási k zásadám ľudskosti, solidarity a medzinárodnej spolupráce.
Hoci dokument nie je právne záväzný ani neobsahuje nové medzinárodnoprávne či finančné záväzky, predstavuje významné politické vyhlásenie a vytvára priestor na praktickú spoluprácu. „Deklarácia poskytuje cenný rámec na koordináciu viac ako 40 štátov a organizácií s cieľom zvýšiť ochranu tých, ktorí pôsobia v najnebezpečnejších častiach sveta. Zapojením sa do Skupiny priateľov deklarácie bude môcť Slovensko ešte aktívnejšie prispievať k tejto dôležitej agende a zapájať sa do konkrétnych aktivít podporujúcich ciele tejto deklarácie,“ doplnil šéf slovenskej diplomacie.
Pokračovanie slovenskej angažovanosti
Slovenská republika dlhodobo podporuje posilňovanie medzinárodného humanitárneho práva a v apríli 2025 sa pripojila aj ku Globálnej iniciatíve na oživenie politického záväzku k medzinárodnému humanitárnemu právu. Podpora Deklarácii OSN o ochrane humanitárnych pracovníkov je tak prirodzeným pokračovaním slovenskej angažovanosti v tejto oblasti, ktorá je v súlade so zahraničnopolitickými záujmami SR.
Slovensko bude podľa Blanára naďalej stáť na strane tých, ktorí prinášajú pomoc, nádej a život do oblastí postihnutých katastrofami a konfliktmi. Deklarácia OSN o ochrane humanitárnych pracovníkov vznikla z iniciatívy medziregionálnej ministerskej skupiny, ktorú v septembri 2024 vytvorilo desať krajín pod vedením Austrálie.
Impulzom pre vznik dokumentu bola tragická smrť austrálskej humanitárnej pracovníčky Lalzawmi Frankcom v pásme Gazy. Cieľom deklarácie je podporiť dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva a identifikovať konkrétne opatrenia, ktoré môžu štáty prijať na zvýšenie bezpečnosti humanitárneho personálu.