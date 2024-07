Biden mal pozitívny test na COVID-19, pociťuje mierne príznaky

Americký prezident Joe Biden mal pozitívny test na COVID-19 počas stredajšej cesty v Las Vegas. Biely dom uviedol, že prezident pociťuje „mierne príznaky“ vrátane „všeobecnej nevoľnosti“ z infekcie.

Tlačová tajomníčka Bieleho domu Karine Jean-Pierre uviedla, že Biden odletí do svojho domu v Delaware, kde sa „samoizoluje a bude počas toho času naďalej plne vykonávať všetky svoje povinnosti“.

Biden mal v stredu popoludní vystúpiť na podujatí UnidosUS v Las Vegas v rámci snahy zhromaždiť hispánskych voličov pred novembrovými voľbami. Namiesto toho odišiel na letisko, aby odletel do Delaware, kde už plánoval stráviť predĺžený víkend vo svojom dome v Rehoboth Beach.

Prezidentova diagnóza prichádza uprostred intenzívneho skúmania jeho zdravia a kondície po nedávnej katastrofálnej diskusii s bývalým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorá vyvolala vlnu obáv medzi demokratmi, že Biden nie je schopný získať ďalšie prezidentské obdobie.

Biden opatrne nastupoval do lietadla Air Force One a novinárom, ktorí s ním cestovali, povedal: „Cítim sa dobre.“ Prezident nemal rúško, keď kráčal do lietadla.