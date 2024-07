Biden si občas mýli mená, no stále trvá na zotrvaní v prezidentskej kampani

Americký prezident Joe Biden naďalej vzdoruje tlaku, aby odstúpil z kampane o znovuzvolenie v novembrových prezidentských voľbách. Obavy odmietol aj počas hodinovej tlačovej konferencie na konci samitu Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) vo Washingtone a sľúbil, že bude bojovať nie pre svoj politický obraz, ale aby dokončil prácu, ktorú začal v roku 2021.

„Ak spomalím a nedokážem dokončiť prácu, je to znamenie, že by som to nemal robiť. Ale zatiaľ tomu nič nenasvedčuje,“ cituje 81-ročného prezidenta britský vysielateľ BBC. Biden tiež povedal, že dokáže držať krok s ruským vodcom Vladimirom Putinom aj čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a trval na tom, že nepotrebuje absolvovať kognitívne testy, pretože kritici by neboli spokojní, ani keby ho vyšetrilo niekoľko lekárov.

Zelenského predstavil ako Putina

Predvolebná kampaň sa podľa neho sotva začala a zopakoval, že je presvedčený, že v novembrových voľbách porazí republikánskeho rivala Donalda Trumpa. Jeho situácii však určite nepomôžu jeho dva štvrtkové prešľapy. Na podujatí NATO najprv predstavil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ako prezidenta Putina, na čo sa rýchlo opravil ale nevyhol sa zhíknutiam v publiku.

O niekoľko hodín neskôr jeho viceprezidentku Kamalu Harris premenoval na Trumpa. Tieto momenty, jediné veľké chyby v inak stabilnom vystupovaní, určite podnietia nervóznych demokratov k tomu, aby sa zamysleli nad tým, či prídu ďalšie prešľapy, ak bude prezident pokračovať vo svojej kampani.

Žiadajú ho, aby odstúpil

Niekoľko demokratických členov Kongresu už krátko po spomenutej tlačovej konferencii verejne vyzvalo Bidena, aby odstúpil. Predtým to už tak urobila prinajmenšom desiatka ďalších zákonodarcov z Demokratickej strany.

Demokratickí donori sú znepokojení a vo štvrtok už niekoľko správ naznačovalo, že dokonca aj postavy v prezidentovej vlastnej kampani plánovali spôsoby, ako priviesť svojho kandidáta k odchodu.

Biden poznamenal, že demokratickí delegáti, ktorí by ho mali oficiálne podporiť ako kandidáta strany na budúcomesačnom zjazde, môžu zmeniť názor. Tiež povedal, že by zvážil odchod, ak by dostal dáta, ktoré by ukazovali jeho prehru, ale prieskumy ukazujú priaznivé výsledky.

Zaostával iba o jeden percentuálny bod

V tomto ohľade podľa BBC stojí na pevnej pôde. Napríklad podľa prieskumu Ipsos, ktorý bol zverejnený vo štvrtok, Biden zaostával za svojím oponentom iba o jeden percentuálny bod, čo je v rámci odchýlky. Podpora pre oboch kandidátov zostáva pozoruhodne stabilná napriek bezprecedentnej dráme okolo oboch politikov.

Prezident čelí výzvam na odstúpenie z kampane po nepresvedčivom až znepokojujúcom výkone v debate s Trumpom spred dvoch týždňov. V pondelok ho čaká ďalšia výzva v podobe rozhovoru s Lester Holt v televízii NBC.