Biden pripustil odstúpenie z prezidentského súboja, donútil by ho k tomu jeden dôvod

Americký prezident Joe Biden povedal, že by zvážil odstúpenie z prezidentského súboja, ak by sa objavil zásadný „zdravotný stav“. Referuje o tom web The Guardian s odvolaním sa na New York Times a úryvok z Bidenovho rozhovoru s Edom Gordonom z BET News.

Podľa uvedeného zdroja dostal Biden otázku, či existuje nejaký dôvod, ktorý by ho prinútil prehodnotiť zotrvanie v prezidentskom súboji, na čo súčasný šéf Bieleho domu odvetil: „Keby som mal nejaký zdravotný stav, ktorý by sa objavil, keby niekto, keby za mnou lekári prišli a povedali, máte tento a ten problém.“

Začiatkom tohto mesiaca Biden počas rozhovoru s moderátorom ABC Georgeom Stephanopoulosom povedal, že z prezidentského súboja odstúpi len vtedy, ak mu to povie „Lord Všemohúci“.

Bidenove vyhlásenia prichádzajú uprostred rastúcich výziev od demokratov, aby stiahol svoju kandidatúru na znovuzvolenie, hlavne pre vek a mentálne schopnosti, najmä po jeho slabom výkone v diskusii proti Donaldovi Trumpovi.