Berlín zaplnili iránski odporcovia režimu, demonštrovali proti krvavému potláčaniu protestov

Demonštrácie nasledovali po protestoch v Iráne, ktoré prepukli koncom decembra v dôsledku ekonomickej krízy v krajine zasiahnutej sankciami, ale v januári sa premenili na protivládne pouličné demonštrácie.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Nemecko Iran Protest
Demonštranti v Berlíne vyzývali na pád Iránskej islamskej republiky. Foto: SITA/AP
Nemecko Iné správy Iné správy z lokality Nemecko

V nemeckej metropole Berlín sa v sobotu zhromaždilo niekoľko tisíc demonštrantov, ktorí vyzývali na ukončenie iránskej klerikálnej vlády a jej krvavého potláčania protestov.

Zhromaždenie pri Brandenburskej bráne

Polícia uviedla, že na jednom proteste pri Brandenburskej bráne, ktorý zorganizovala exilová opozičná skupina MEK, ktorú Teherán považuje za „teroristickú“, sa zúčastnilo 10-tisíc ľudí.

Ďalšia demonštrácia, ktorú zorganizovali podporovatelia Rezu Pahlavího, syna posledného iránskeho šáha žijúceho v USA, prilákala 1 600 ľudí, uviedla polícia. Pochodovali po hlavnej ulici a niesli iránske vlajky z čias šáha, ako aj zástavy USA, Nemecka a Izraela.

Protesty v Iráne a tvrdý zásah bezpečnostných síl

Demonštrácie nasledovali po protestoch v Iráne, ktoré prepukli koncom decembra v dôsledku ekonomickej krízy v krajine zasiahnutej sankciami, ale v januári sa premenili na protivládne pouličné demonštrácie. Iránske bezpečnostné sily počas zásahu voči protestom zabili podľa ľudskoprávnych skupín tisíce ľudí.

Irán v súčasnosti rokuje so Spojenými štátmi o odvrátení hroziacej vojenskej akcie. Americký prezident Donald Trump nasadil námornú bojovú skupinu a chce, aby Teherán ukončil obohacovanie jadrových zbraní, obmedzil dolet svojich balistických rakiet a zmiernil represie.

Okruhy tém: Demonštranti Protest Zahraničie

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk