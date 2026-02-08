Berlín zaplnili iránski odporcovia režimu, demonštrovali proti krvavému potláčaniu protestov

V nemeckej metropole Berlín sa v sobotu zhromaždilo niekoľko tisíc demonštrantov, ktorí vyzývali na ukončenie iránskej klerikálnej vlády a jej krvavého potláčania protestov.
Zhromaždenie pri Brandenburskej bráne
Polícia uviedla, že na jednom proteste pri Brandenburskej bráne, ktorý zorganizovala exilová opozičná skupina MEK, ktorú Teherán považuje za „teroristickú“, sa zúčastnilo 10-tisíc ľudí.
Irán označil rokovania s USA za pozitívne, hoci sa nestretli zoči-voči. Venovali sa len jadrovému programu
Ďalšia demonštrácia, ktorú zorganizovali podporovatelia Rezu Pahlavího, syna posledného iránskeho šáha žijúceho v USA, prilákala 1 600 ľudí, uviedla polícia. Pochodovali po hlavnej ulici a niesli iránske vlajky z čias šáha, ako aj zástavy USA, Nemecka a Izraela.
Protesty v Iráne a tvrdý zásah bezpečnostných síl
Demonštrácie nasledovali po protestoch v Iráne, ktoré prepukli koncom decembra v dôsledku ekonomickej krízy v krajine zasiahnutej sankciami, ale v januári sa premenili na protivládne pouličné demonštrácie. Iránske bezpečnostné sily počas zásahu voči protestom zabili podľa ľudskoprávnych skupín tisíce ľudí.
Iránske ženy si oficiálne budú môcť zajazdiť na motorke
Irán v súčasnosti rokuje so Spojenými štátmi o odvrátení hroziacej vojenskej akcie. Americký prezident Donald Trump nasadil námornú bojovú skupinu a chce, aby Teherán ukončil obohacovanie jadrových zbraní, obmedzil dolet svojich balistických rakiet a zmiernil represie.