Irán odmieta rokovania o raketách a zatiaľ neplánuje stretnutie s Američanmi

Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok vyhlásil, že Teherán momentálne nemá žiadne konkrétne plány na stretnutie s predstaviteľmi Spojených štátov s cieľom obnoviť rokovania. Zdôraznil, že prioritou je najskôr prípravná fáza.
Spravodlivé a férové rokovania
„Medzi nami a Američanmi nebol stanovený žiadny plán stretnutia. Sme pripravení na spravodlivé a férové rokovania, no sú potrebné prípravy, a to z hľadiska formy aj obsahu diskusií a tiež miesta konania,“ uviedol Arákčí. Zároveň naznačil, že o tejto otázke rokoval so svojím tureckým rezortným partnerom Hakanom Fidanom počas stretnutia v Istanbule.
Šéf iránskej diplomacie zároveň zdôraznil, že obranné kapacity krajiny nie sú predmetom rokovaní. „Chcem jednoznačne vyhlásiť, že obranné a raketové schopnosti Iránu nikdy nebudú predmetom rokovaní,“ povedal na tlačovej konferencii po rozhovoroch s tureckým ministrom zahraničných vecí.
Zlé vzťahy
Vzťahy medzi Spojenými štátmi a Iránom sú dlhodobo napäté, najmä po tom, čo Washington v roku 2018 odstúpil od jadrovej dohody s Teheránom a obnovil tvrdé sankcie. Odvtedy obe krajiny vedú nepriamu diplomaciu sprevádzanú hrozbami vojenských zásahov, útokmi prostredníctvom spojencov v regióne a sporom o iránsky jadrový a raketový program.
V ostatných mesiacoch napätie ešte zvýšili zásahy proti protestom v Iráne a americké varovania pred možnými údermi, čo komplikuje snahy o návrat k rokovaniam.