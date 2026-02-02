Británia uvalila sankcie na predstaviteľov iránskeho režimu za násilie voči demonštrantom. Na zozname je aj minister vnútra

Balík sankcií má prispieť k tomu, aby iránske úrady niesli zodpovednosť za tvrdé zásahy proti protestom.
Britská ministerka zahraničia Yvette Cooperová (uprostred).
Veľká Británia v pondelok uvalila sankcie na desať vysokých predstaviteľov iránskeho režimu vrátane ministra vnútra a policajných veliteľov za ich podiel na brutálnom potlačení nedávnych protivládnych protestov v Iráne. V pondelok to oznámilo britské ministerstvo zahraničných vecí.

Na sankčnom zozname sa ocitli Bezpečnostné sily Iránskej islamskej republiky (FARAJA), minister vnútra Eskandar Momeni, dvaja príslušníci Iránskych revolučných gárd, iránsky podnikateľ s prepojením na revolučné gardy a dvaja sudcovia.

„Iránci v posledných týždňoch prejavili mimoriadnu odvahu tvárou v tvár brutalite a represiám len za to, že uplatňovali svoje právo na pokojný protest,“ uviedla britská ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová.

„Správy a šokujúce zábery násilia, ktoré obleteli svet, sú desivé,“ dodala s tým, že balík sankcií má prispieť k tomu, aby iránske úrady niesli zodpovednosť za tvrdé zásahy. Opatrenia zahŕňajú zmrazenie majetku a zákaz vstupu na britské územie, uviedla vláda v Londýne.

