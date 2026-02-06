Irán označil rokovania s USA za pozitívne, hoci sa nestretli zoči-voči. Venovali sa len jadrovému programu

Rokovania so Spojenými štátmi sa niesli v pozitívnej atmosfére, povedal iránsky minister zahraničných vecíAbbás Araghčí po skončení nepriamych rozhovorov medzi iránskou a americkou delegáciou v piatok v Ománe.
„Vo veľmi pozitívnej atmosfére sme predložili naše argumenty a druhá strana sa podelila o svoje názory,“ zhodnotil Araghčí, ktorý viedol iránsku delegáciu, pre štátnu televíziu. Dodal, že obidve strany sa dohodli, že v rokovaniach budú pokračovať, ale o spôsobe a termíne ďalších rozhovorov sa rozhodne neskôr.
Bez osobného stretnutia
Rokovania, pri ktorých sa delegácie osobne nestretli, sa podľa iránskeho predstaviteľa týkali výlučne iránskeho jadrového programu, aj keď USA chceli pôvodne diskutovať aj o podpore Teheránu pre militantné hnutia a jeho raketovom programe. „Naše rozhovory sa zameriavajú výlučne na jadrovú problematiku a s Američanmi neriešime žiadne iné témy,“ povedal Araghčí štátnej tlačovej agentúre IRNA.
Delegácie sa v priebehu dňa striedali v sídle ománskeho ministra zahraničia Badra Albusaídího, ktorý vystupoval ako sprostredkovateľ. V príspevku zverejnenom na platform X označil rokovania za „veľmi seriózne“. „Bolo užitočné objasniť postoje Iránu aj Spojených štátov a určiť oblasti možného pokroku. Plánujeme sa v primeranom čase opäť stretnúť, pričom výsledky budú dôkladne posúdené v Teheráne aj vo Washingtone,“ napísal.
Ďalší postup
Podľa iránskeho ministra o ďalšom postupe rozhodnú vyjednávači oboch strán po domácich konzultáciách so svojimi vládami. Americkú delegáciu viedli osobitný vyslanec Steve Witkoff a zať amerického prezidenta Jared Kushner.
Prvé kolo rokovaní medzi Teheránom a Washingtonom sa uskutočnilo v čase zvýšeného napätia medzi obomi štátmi po násilnom potlačení protivládnych protestov v Iráne, pre ktoré USA pohrozili možným vojenským zásahom. Iránsky režim naopak obvinil Spojené štáty, že spoločne s Izraelom podnecovali pôvodne pokojných demonštrantov k násilnostiam.