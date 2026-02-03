Iránske úrady zatkli takmer 140 cudzincov podozrivých z podnecovania násilností pri protivládnych protestoch

Podľa polície zadržaní boli zapojení do organizovania a riadenia výtržností, niektorí z nich boli údajne napojení na siete mimo krajiny.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Iran Protests
Foto: Archívne, SITA/AP
Irán Iné správy Iné správy z lokality Irán

Iránske úrady zadržali 139 cudzích štátnych príslušníkov počas nedávnych protivládnych protestov v centrálnych oblastiach krajiny, informovali v utorok miestne médiá.

Tlačová agentúra Tasnim citovala náčelníka polície v meste Jazd, podľa ktorého boli zadržaní zapojení do „organizovania, podnecovania a riadenia výtržností a v niektorých prípadoch boli v kontakte so sieťami mimo krajiny“.

„Počas preverovania prípadov súvisiacich s nedávnymi výtržnosťami sa zistilo, že 139 zadržaných v týchto nepokojoch boli cudzinci,“ povedal policajný šéf pre agentúru.

Počas nedávnych protivládnych protestov v krajine podľa oficiálnych údajov zahynulo viac než 3 000 osôb. Iránske úrady tvrdia, že väčšina z nich boli príslušníci bezpečnostných síl a nevinní náhodní svedkovia, ktorí sa stali obeťami násilia teroristických činov.

Mimovládna organizácia Human Rights Watch News Agency (HRANA) informovala, že sa jej podarilo overiť a potvrdiť takmer 7-tisíc zabitých iránskymi bezpečnostnými zložkami. Ďalšie ľudskoprávne organizácie varujú, že skutočné čísla môžu byť oveľa vyššie.

Úrady obviňujú USA a Izrael, ktorých iránska vláda považuje za svojich úhlavných nepriateľov, z podnecovania pôvodne pokojných demonštrantov k zabíjaniu a vandalizmu.

Okruhy tém: iránsko-americké vzťahy iránsky režim napätie na Blízkom východe Protesty v Iráne
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk