Iránske úrady zatkli takmer 140 cudzincov podozrivých z podnecovania násilností pri protivládnych protestoch

Iránske úrady zadržali 139 cudzích štátnych príslušníkov počas nedávnych protivládnych protestov v centrálnych oblastiach krajiny, informovali v utorok miestne médiá.
Tlačová agentúra Tasnim citovala náčelníka polície v meste Jazd, podľa ktorého boli zadržaní zapojení do „organizovania, podnecovania a riadenia výtržností a v niektorých prípadoch boli v kontakte so sieťami mimo krajiny“.
„Počas preverovania prípadov súvisiacich s nedávnymi výtržnosťami sa zistilo, že 139 zadržaných v týchto nepokojoch boli cudzinci,“ povedal policajný šéf pre agentúru.
Ľudskoprávna organizácia potvrdila 5 848 úmrtí počas protestov v Iráne
Počas nedávnych protivládnych protestov v krajine podľa oficiálnych údajov zahynulo viac než 3 000 osôb. Iránske úrady tvrdia, že väčšina z nich boli príslušníci bezpečnostných síl a nevinní náhodní svedkovia, ktorí sa stali obeťami násilia teroristických činov.
Mimovládna organizácia Human Rights Watch News Agency (HRANA) informovala, že sa jej podarilo overiť a potvrdiť takmer 7-tisíc zabitých iránskymi bezpečnostnými zložkami. Ďalšie ľudskoprávne organizácie varujú, že skutočné čísla môžu byť oveľa vyššie.
Úrady obviňujú USA a Izrael, ktorých iránska vláda považuje za svojich úhlavných nepriateľov, z podnecovania pôvodne pokojných demonštrantov k zabíjaniu a vandalizmu.