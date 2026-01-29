Turecko chce sprostredkovať rokovania medzi USA a Iránom, posilňuje ochranu hraníc, ak by zlyhali

Turecko počas piatkovej návštevy iránskeho ministra zahraničných vecíAbbása Araghčího ponúkne sprostredkovanie rozhovorov medzi Washingtonom a Teheránom, informovali vo štvrtok tureckí predstavitelia. Ankara zároveň zvažuje posilnenie bezpečnosti na hraniciach, ak by sa napätie medzi USA a Iránom vyostrilo.
Napätie rastie
Araghčí prichádza do Turecka v čase, keď americký prezidentDonald Trump stupňuje hrozby vojenským úderom na Irán za brutálne potlačenie posledných protivládnych protestov. Washington zároveň oznámil, že lode jeho vojenského námorníctva dorazili do blízkovýchodných vôd. Podľa Trumpa je americké námorníctvo v prípade potreby pripravené a ochotné zasiahnuť.
Turecko vyzvalo USA na obnovenie jadrových rozhovorov s Iránom. Vyhrážať sa vojnou nie je správne
Zdroj z tureckého diplomatického prostredia agentúre AFP povedal, že minister zahraničných vecíHakan Fidan bude Teheránu tlmočiť pripravenosť Ankary „prispieť k vyriešeniu aktuálne napätia prostredníctvom dialógu“. Minister je tiež pripravený zopakovať odpor Turecka „voči vojenským zásahom proti Iránu… vzhľadom na regionálne a globálne riziká, ktoré by takýto krok priniesol“, uviedol zdroj pod podmienkou anonymity.
Fidan už v stredu vyzval USA, aby s Iránom obnovili rokovania o jeho jadrovom programe.
Prípravy na konflikt
Ankara sa však zároveň pripravuje aj na možnosť, že Washington proti iránskemu režimu zaútočí, preto plánuje zvýšiť ochranu svojich hraníc s islamskou krajinou.
Irán varuje pred bezprecedentnou odvetou v prípade útoku USA
„Ak USA zaútočia a režim padne, Turecko plánuje dodatočné opatrenia na posilnenie bezpečnosti hraníc,“ uviedol zdroj. Turecké úrady sa zatiaľ sa vyhýbajú pojmu „nárazníková zóna“, ale uvažujú o rozšírení technologických systémov na sledovanie a ochranu hraníc a zvýšení počtu vojakov.
Irán medzitým v stredu odmietol akékoľvek rokovania, kým sa Washington vyhráža vojenskou silou. Araghčí vyhlásil, že „diplomacia vedená vojenským nátlakom nemôže byť účinná“, a dodal, že v posledných dňoch nemal kontakt s americkým vyslancom pre Blízky východ.