Iránske ženy si oficiálne budú môcť zajazdiť na motorke

Ženy v Iráne si po novom budú môcť oficiálne vybaviť vodičský preukaz na motocykel, informovali v stredu miestne médiá. Končí sa tak dlhoročná právna nejasnosť týkajúca sa jazdy na dvojkolesových vozidlách.
Platná legislatíva doteraz jazdu žien na motocykloch a skútroch výslovne nezakazovala, úrady im však v praxi odmietali vydávať vodičské oprávnenia. Pre túto právnu sivú zónu sa navyše stávalo, že ženy niesli zodpovednosť za dopravné nehody aj v prípadoch, keď boli samy obeťami.
Vláda schválila
Prvý viceprezident Mohammad Rezá Áref v utorok podpísal nariadenie, ktoré má spresniť pravidlá cestnej premávky. Dokument, schválený vládou koncom januára, ukladá dopravnej polícii povinnosť „poskytovať žiadateľkám praktický výcvik, organizovať skúšky pod priamym dohľadom polície a vydávať ženám vodičské preukazy na motocykle“.
Zmena prichádza po vlne protestov, ktoré sa v krajine začali pre ekonomické problémy a postupne prerástli do celoštátnych protivládnych demonštrácií. Iránske úrady priznali, že počas nepokojov zahynulo viac ako tritisíc ľudí, pričom väčšinu obetí podľa nich tvorili príslušníci bezpečnostných zložiek a náhodní civilisti.
Ženy na motorkách
Od islamskej revolúcie v roku 1979 čelia ženy v Iráne viacerým spoločenským obmedzeniam. Na verejnosti si musia zakrývať vlasy šatkou a nosiť voľné, nenápadné oblečenie, čo jazdu na motocykli komplikuje. V posledných rokoch však mnohé tieto pravidlá spochybňujú a počet žien jazdiacich na motocykloch rastie.
Trend zosilnel najmä po smrti mladej Iránky Mahsy Amíníovej v roku 2022, ktorá zomrela vo väzbe po zadržaní za údajné porušenie pravidiel obliekania. Jej smrť vyvolala rozsiahle protesty, počas ktorých ženy po celej krajine žiadali väčšie osobné slobody a rovnaké práva.