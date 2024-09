Banská Bystrica sa pripravuje na extrémne lejaky, zasadal aj krízový štáb

V súvislosti s avizovanými zrážkami, ktoré meteorológovia predpovedajú na najbližšie dni v rámci celého Slovenska, vo štvrtok zasadol krízový štáb mesta Banská Bystrica.

Aj keď sa predpovede počasia menia z hodiny na hodinu a extrémnym lejakom by sa mala Banská Bystrica vyhnúť, cieľom všetkých zúčastnených bolo zosumarizovať postupy, ako aj nevyhnutné materiálne a technické zabezpečenie potrebné pre čo najlepšie zvládnutie rôznych situácií. O zasadnutí informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.

Pripravení kedykoľvek zasiahnuť

„Na základe posledných údajov SHMÚ k 12:00 by sa mala zrážková činnosť presúvať hlavne Karpatami, a teda západným Slovenskom a Záhorím. Pokiaľ ide o stredné Slovensko a Banskú Bystricu, v piatok by malo padnúť 15 milimetrov zrážok a v sobotu päť milimetrov, pričom by nemalo ísť o kontinuálny dážď. Ďalšia vlna by mala prísť v nedeľu. Keďže sa informácie menia z hodiny na hodinu, v prípade potreby sme pripravení kedykoľvek zasiahnuť,“ uviedol vedúci Odboru vodohospodárskej prevádzky Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik Povodie Hrona, odštepný závod Tomáš Ič.

Spoločnosť MIS − údržba miestnych komunikácií bude počas intenzívnych lejakov v pohotovosti a spolu so svojimi ľuďmi i technikou bude nápomocná. Počas týchto dní zároveň zabezpečila vyčistenie problémových kanalizačných vpustí, ktoré sú potrebné na odvedenie vody z ciest. Aj napriek tomu však môže pri intenzívnych dažďoch dôjsť k zatopeniu niektorých ulíc či podchodov.

Mesto nenechá nič na náhodu

„Hoci by sa extrémne dažde mali nášmu mestu vyhnúť, nenechávame nič na náhodu a komunikujeme so všetkými zainteresovanými zložkami. Podľa informácií od Slovenského vodohospodárskeho podniku, extrémne stúpanie Hrona a jeho vybreženie nehrozí. Situáciu však budeme v celom meste počas najbližších dní sledovať, a v prípade potreby prijmeme v kritických lokalitách konkrétne opatrenia,“ doplnil primátor Ján Nosko.

V pohotovosti bude cez víkend aj technika a zamestnanci mestského podniku ZAaRES. Zároveň vyzývajú obyvateľov, aby sa v prípade silných lejakov či vetra vyhýbali mestskému parku či cintorínu v centre mesta, kde sa nachádzajú vysoké stromy.

Mesto vyzýva aj organizátorov podujatí, aby sledovali vývoj počasia a pri vzniku mimoriadnych situácií ich presunuli na neskôr. V prípade potreby a pri nahlasovaní rôznych problémov je nonstop k dispozícii mestská polícia na čísle 159.