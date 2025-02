Trumpom navrhované clá na automobily zatiaľ akciový trh nevystrašili

Jednou z agend amerického prezidenta Donalda Trumpa je aj uvaľovanie nových ciel. Šéf Bieleho domu tento týždeň predstavil svoj návrh na nové clá na automobily, polovodičové čipy a farmaceutické importy s 25 percentnou sadzbou. Hoci zatiaľ nejde o oficiálne stanovisko, Trump naznačil, že clá by mohli byť oficiálne oznámené začiatkom apríla.

Hoci dovtedy sa môže situácia vyvíjať rôzne, analytik finančných trhov XTB Marek Nemky sa pozrel na to, aký malo vyjadrenie Trumpa dopad na akciový trh, a ktoré automobilové spoločnosti by mohli byť zamýšľanými krokmi najvýraznejšie ohrozené.

Akciové trhy reagovali mierne

Podľa Financial Times by najviac ohrozené mohli byť spoločnosti ako Volvo, Mazda a Volkswagen, ktoré v roku 2024 importovali 75 až 80 percent svojich tržieb. Americké automobilky ako Ford a General Motors, ktoré vyrábajú aj v Mexiku a Kanade, by dopad ciel mohli pocítiť tiež výraznejšie. Ford vyrába 25 percent svojich vozidiel v týchto krajinách, podobne General Motors importuje z Južnej Kórei.

Akciové trhy reagovali mierne, pričom Ford a General Motors zaznamenali od začiatku roka pokles o 6 a 9 percent, čo však súvisí aj so slabšími výsledkami spoločností v štvrtom kvartáli minulého roka. „Investori u týchto spoločností zatiaľ výraznejšie na prichádzajúce správy nereagujú, keďže časť týchto ciel bola už v kurze akcií zacenená s ohlásením všeobecných ciel na Kanadu a Mexiko,” uviedol Nemky.

Ceny akcií európskych spoločností reagujú taktiež iba mierne, takmer všetky však strácajú. Nemecké automobilové spoločnosti ako je Volkswagen, Mercedes-Benz a BMW stratili približne 2 až 2,5 percenta, zatiaľ čo Volvo kleslo zhruba o 1,9 percent.

Akcie si od začiatku roka pripisujú

Napriek tomu sa však automobilovým akciám pomerne darí. Od začiatku roka si pripisujú 25 percent, pričom výraznejšie rastú aj akcie spoločnosti Volkswagen a Mercedes-Benz, a to o približne 15 percent.

„Dôvodom takéhoto rastu boli všeobecne negatívne očakávania a postupná strata konkurencieschopnosti európskych automobiliek. Nízka základňa tak spôsobila, že aj napriek negatívnym fundamentom s tým už investori do určitej miery počítali a výsledkom je paradoxne rast cien akcií od začiatku roka,” vysvetlil situáciu Nemky.