Spoločnosti Volkswagen Slovakia sa darilo, produkcia presiahla 340-tisíc vozidiel

Spoločnosť Volkswagen Slovakia medziročne zvýšila počet vyrobených vozidiel, obrat a zisk. Produkcia presiahla 340-tisíc vozidiel, obrat stúpol na 12,5 miliardy eur a zisk presiahol 355 miliónov eur. Zároveň vzrástol aj objem nakupovaného výrobného materiálu od lokálnych dodávateľov.

Ako informovala hovorkyňa spoločnosti Volkswagen Slovakia Lucia Kovarovič Makayová, bratislavský závod zaznamenal medziročný nárast produkcie o 3,7 percenta na 341 111 vozidiel. Z výrobných liniek schádzalo v sériovej výrobe osem modelov štyroch koncernových značiek – Volkswagen, Audi, Porsche a Škoda.

Výrobné čísla sa medziročne zvýšili aj v martinskom závode. Produkcia komponentov vzrástla o osem percent na približne 24 660 000 komponentov. Obrat spoločnosti sa medziročne zvýšil o šesť percent na 12,5 miliardy eur a zisk pred zdanením o 11 percent na 355 miliónov eur.

Mimoriadna odmena pre zamestnancov

Za dosiahnutý hospodársky výsledok vypláca Volkswagen Slovakia zamestnancom mimoriadnu odmenu, ktorá predstavuje za rok 2024 priemernú výšku 2 288 eur.

„Teší nás, že sa nám podarilo napriek pretrvávajúcej nestálej situácii v dodávateľskom reťazci a výkyvom vo výrobnom programe dosiahnuť v porovnaní s minulým rokom lepšie výrobné čísla a finančné výsledky,“ uviedol predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť Volkswagen Slovakia Wolfram Kirchert.

Rozšírenie výrobného portfólia

Z produktového hľadiska rozšíril Volkswagen Slovakia na začiatku minulého roka 2024 svoje výrobné portfólio o model Škoda Superb vo verzii limuzína. Zároveň na jar odštartoval sériovú výrobu plug-in hybridných derivátov pre modely Volkswagen Passat a Škoda Superb.

V druhej polovici roka doplnili portfólio deriváty Audi RS Q8 a Škoda Superb Sportline. Aktuálne sa závod pripravuje na nábeh plne elektrického modelu Porsche Cayenne.

„Objem výrobného materiálu nakúpeného od miestnych dodávateľov v minulom roku vzrástol na viac ako tri miliardy eur,“ vysvetlil Kirchert. Objem na Slovensku nakupovaného výrobného materiálu dosiahol 29 percent, najväčší podiel tvorili dodávky z Nemecka (31 percent) a na treťom mieste z Maďarska (17 percent).

Najväčší súkromný zamestnávateľ na Slovensku

Volkswagen Slovakia zároveň zostáva najväčším súkromným zamestnávateľom na Slovensku. S odbormi vlani uzavrel kolektívnu zmluvu na 40 mesiacov. Zmluva od začiatku tohto roka zvýšila mzdy o 80 eur. Od začiatku rokov 2026 a 2027 porastie o ďalšie štyri percentá.

„Výsledkom vyjednávaní bola tiež jednorazová odmena 600 eur či dochádzkový bonus až do výšky 130 eur mesačne,“ uviedla Kovarovič Makayová. Dodala, že podnik priebežne investuje do najmodernejších technológií, podporuje biodiverzitu a aktívne sa zapája do projektov, ktoré majú pozitívny vplyv na životné prostredie.

Investície v závode

V závode preinvestovali od roku 2020 približne 1,2 miliardy eur. Investície smerovali predovšetkým na projekt BETA+ (Volkswagen Passat a Škoda Superb) a tiež do príprav na plne elektrické Porsche Cayenne. Celkové investície od založenia spoločnosti v roku 1991 predstavujú sumu 5,8 miliardy eur.

Nové projekty si vyžiadali v bratislavskom závode aj infraštruktúrne zmeny vrátane vybudovania nových logistických plôch pre vozidlá, rozšírenia pilotnej haly či výstavby novej logistickej haly s rozlohou 25 600 metrov štvorcových v západnej časti bratislavského závodu.