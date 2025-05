Rusi dostanú napriek sankciám to, čo ani Európania nemôžu: nový Nissan Patrol - FOTO

Ruský automobilový trh krátko po invázii ruských vojsk na Ukrajinu doslova zamrzol. Západné automobilky museli trh opustiť a aby ich nepostihli výrazné sankcie, potrebovali sa zbaviť aj výrobných závodov a skrátka všetkých obchodných aktivít.

Taký Renault, súčasť aliancie Renault-Nissan–Mitsubishi prišiel stratou ruského trhu o veľkú časť ziskov a tiež svoju fabriku AvtoVAZ, no z trhu museli odísť všetky značky.

Situácia sa začala meniť

Ruský trh okamžite padol o desiatky percent, predaje áut i samotná výroba sa prepadli až niekam do deväťdesiatych rokov. Rusi urobili všetko preto, aby mohli vyrábať napríklad autá značky Lada aj bez západných komponentov.

A to znamenalo, že autá odrazu nemali prakticky žiadnu pokročilejšiu elektroniku a emisná norma motorov sa prepadla až niekam do Euro 2. Postupom času sa ale situácia začala meniť, a to najmä pre kreatívne získavanie komponentov cez zahraničné firmy.

Ruský trh je stále pod výrazným jarmom sankcií USA a Európy, avšak Čína je k Rusku výrazne benevolentnejšia a v niektorých odvetviach, najmä tých, ktoré sa netýkajú zbrojárstva, je k Rusku otvorene priateľská.

A môže za to aj systém, ktorý funguje na čínskom automobilovom trhu, kde západné značky mohli vstupovať iba v prípade, že vytvoria spoločné podniky s domácimi výrobcami.

Výsledkom je, že keď sa čínsky podnik rozhodne do Ruska dovážať spoločný produkt, západný, respektíve v tomto prípade japonský výrobca, s tým veľa nespraví. Obzvlášť ak sa tento produkt bude volať inak.

Otting je to meno

Nissan Patrol tak oficiálne-neoficiálne vstúpi na ruský trh a od roku 2026 sa bude predávať v Rusku jeho nová generácia. Pôjde tak o jediné japonské auto v triede, ktoré vstúpi na ruský trh. Každému pritom môže byť jasné, že veľké luxusné SUV, či skôr moderný veľkopriestorový offroad môže mať na veľkom ruskom trhu úspech.

Nissan Patrol sa ale nebude volať Nissan Patrol. Do Ruska model vstúpi pod značkou Otting, ktorá do Ruska dováža hneď niekoľko preznačených modelov. Otting Patrol (alebo ako sa bude volať) má pripravenú výrobnú kapacitu v spoločnom závode Nissanu a Dongfengu v Čeng-čou.

Ďalšie nám známe modely, ktoré Otting plánuje v nasledujúcich mesiacoch uviesť na ruskom trhu je napríklad Rich 7 pickup, nám známy pod menom Nissan Navara. Rusom sa dostane taktiež nového pickupu Z9 pôvodom z Číny, ktorý na tento trh privezie plug-in hybridný pohon s 1,5 litrovým štvorvalcom a elektromotormi.

Pohon so spaľovacím motorom v úlohe generátora je v Číne mimoriadne populárny, u nás ním disponuje niekoľko čínskych modelov vrátane modelu MHero, s ktorým sme sa nedávno vozili v Pachfurte.

Ruský derivát Nissanu Patrol by však nemal byť okrem značiek iný, než ten predstavený v septembri minulého roka. To znamená 3,5 a 3,8 litrové atmosférické i prepĺňané benzínové V6-tky s výkonmi od 316 až po 425 koní, pohon zadnej alebo oboch náprav, či kolesá s rozmerom do 22-palcov.

Od roku 2026 sa bude v Rusku predávať nová generácia Nissanu Patrol. Foto: Nissan.

Ruský trh ďalej padá

Prítomnosť nových modelov na ruskom trhu môže byť impulzom, na ktorý čakajú zákazníci. Podľa lobistov z európskej skupiny AEB ruský trh v prvom kvartáli tohto roku klesol o 25% a v marci medziročne až o 45%.

Jedným z dôvodov poklesu môže byť odkladanie kúpy nového vozidla motoristami s vidinou príchodu nových áut buď cez Čínu, alebo prostredníctvom uvoľnených sankcií.

Ak sa ale tieto predpoklady nepotvrdia, predajná i výrobná sieť v Rusku by bez zásahu štátu takéto poklesy nemusela prežiť. Najmä v súvislosti so skutočnosťou, že trh už bol oslabený po spustení invázie na Ukrajinu.