Počet verejných nabíjačiek pre elektromobily prekročil hranicu 2 900 bodov, rástol aj výkon celej siete

Na Slovensku bolo ku koncu tretieho štvrťroka 2025 k dispozícii 2 919 verejných nabíjacích bodov pre elektromobily na 1 145 lokalitách. Vyplýva to z aktuálnych údajov Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA). Celkový inštalovaný výkon nabíjacích staníc dosiahol 175 082 kW (175 MW).
V porovnaní s údajmi z konca prvého polroka tohto roka, keď bolo evidovaných 2 818 nabíjacích bodov na 1 117 lokalitách, ide o nárast o 101 bodov a 28 lokalít. Medziročne sa počet verejných nabíjacích bodov zvýšil o 31 percent, zatiaľ čo počet lokalít stúpol o 30 percent.
Slovenský trh s elektromobilitou sa výrazne zrýchľuje
Najrýchlejšie pribúda segment ultrarýchlych DC nabíjačiek s výkonom nad 350 kW, ktorých počet sa medziročne zvýšil o 279 percent, keď stúpol z 28 na 106 bodov. Výrazný rast zaznamenala aj kategória DC 150+ kW, kde počet staníc vzrástol o 169 percent z 278 na 458 bodov. Rýchlonabíjačky DC 50+ kW narástli o 26 percent zo 496 na 624 bodov a počet AC nabíjačiek s výkonom 22+ kW sa zvýšil z 1 421 na 1 731, čo je nárast o 22 percent.
Podľa SEVA dáta potvrdzujú, že slovenský trh s elektromobilitou sa výrazne zrýchľuje a krajina sa rýchlo približuje k európskym štandardom. Zvyšujúci sa výkon infraštruktúry vytvára podmienky aj pre budúce nabíjanie elektrických dodávok, nákladných vozidiel a autobusov.
Budovanie privátnej infraštruktúry
Asociácia zároveň pripomína, že údaje sa týkajú len verejných nabíjacích staníc. Približne 80 percent výkonu sa však realizuje na súkromných staniciach vo firmách, administratívnych budovách, súkromných garážach a depách.
„Preto je dôležité myslieť aj na budovanie takejto privátnej infraštruktúry a nájsť spôsoby, ako by ju mohol podporiť štát, alebo aspoň určite jasné pravidlá pre jej výstavbu z pohľadu protipožiarnej ochrany,“ zdôraznila SEVA.