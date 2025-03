Nový Suzuki Swift bodoval po Japonsku aj u Britov, stal sa najlepším malým Autom roka

Nateraz najnovší prírastok do rodiny Suzuki Swift sa teší z ďalšieho úspechu. Po Japonsku bodoval aj vo Veľkej Británii, kde získal ocenenie najlepšie malé Auto roka: UK Car of the Year Awards 2025 (UKCOTY).

Najnovšie víťazstvo v kategórii malých vozidiel dosiahol nový model Swift počas prísnych testov, v ktorom ho porovnávali s priamymi konkurentmi.

Porota vyzdvihla vyváženosť

Odborná porota pri novinke vyzdvihla najmä vyváženosť medzi dobrou hodnotou, hospodárnosťou a príťažlivosťou ako aj kombináciu spoľahlivosti a efektívnosti. Najnovší Swift je už aj držiteľom ocenenia japonské Auto roka – RJC Car of the Year.

Nový Suzuki Swift pokračuje v tradícii kompaktného a efektívneho vozidla, ktoré je vhodné pre mestské aj mimomestské jazdy. Štvrtá generácia ikonického hatchbacku si zachováva svoj športový vzhľad.

Čím sa líši?

Zároveň ponúka sofistikovaný a inteligentný kompakt s výrazným dizajnom a intuitívnymi prvkami. Má vylepšenú masku chladiča, 16-palcové leštené disky kolies a rozšírené blatníky. Od predošlého modelu sa Swift odlišuje aj trojrozmernými zadnými svetlami a širokým zadným nárazníkom.

Na jar 2024 predstavený najnovší Swift je veľmi dobre prijatý tiež vďaka vysokej štandardnej výbave a bezpečnostným špecifikáciám. Malý hybrid s benzínovým pohonom je aktuálne ponúkaný od 15 260 eur.