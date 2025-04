Novú Mazdu 6e si už na Slovensku môžete objednať, Volkswagen má problém - VIDEO, FOTO

Nová Mazda 6e prichádza na náš trh. Stane sa najvýraznejším vyzývateľom pre nemecký elektrický liftback menom ID.7. Mazda stavila na nižšie ceny, plnú výbavu i typický dizajn. Model si už môžete objednať, prvé autá prídu do showroomov počas leta.

Mazda 6e je produktom japonsko-čínskej spolupráce automobiliek Mazda a Changan. Mazda k novému elektromobilu prišla tak, že zobrala nové auto Changanu menom Deepal SL03 a dôslednou úpravou dizajnu i výbav z neho spravila Mazdu EZ-6. Aspoň tak sa volá na čínskom trhu. U nás prichádza pod názvom Mazda 6e s dvomi batériami a 400V platformou s pohonom zadnej nápravy.

Väčšia aj luxusnejšia

Medzigeneračne je nová 6-tka väčšia, vybavenejšia a luxusnejšia. S dĺžkou 4921 mm patrí do kategórie veľkých sedanov/liftbackov v prémiovej strednej triede. Auto disponuje typickými dizajnovými prvkami značky Mazda. Dizajnový jazyk Kodo je vnímateľný hlavne na prednej maske, no tiež v kabíne. V zadnej časti najviac zaujme výsuvný spoiler.

Zatiaľ si nič také ako AWD pri tomto modeli neobjednáte. A neobjednáte si ani plug-in hybrid, ktorý na čínskom trhu táto Mazda taktiež ponúka. Napriek tomu ale treba uznať, že japonská automobilka si pre európskych zákazníkov pripravila zaujímavú ponuku. Ak ide o elektromobily, veľa lepších na našom trhu nenájdete, najmä pri hodnotení ceny a protihodnoty.

Konkurenti? Hlavne ID. 7, no to nie je všetko

Pri pohľade na rozmery a parametre je jasné, že najbližším konkurentom pre Mazdu je Volkswagen ID.7. Ten síce disponuje širšou ponukou (aj AWD, aj Tourer), väčšími batériami (68,8 kWh a 80 kWh vs. 82 a 91 kWh) a aj výkonnejšími pohonmi (180 kW a 190 kW vs. 210 a 250 kW), cenou Mazde konkurovať veľmi nevie a to ani po zarátaní aktuálnej zľavy vo výške 5000 eur. Pritom Mazda 6e má v oboch výbavách (Takumi i Takumi Plus) tepelné čerpadlo v základe, Volkswagen zaň pýta 1200 eur navyše.

Cena ID. 7 štartuje na 51 190 eur, cena Mazdy 6e na 44 590 eur. Obe autá dĺžkou presahujú úroveň 4,9 metra, obe majú päťdverovú karosériu v štýle liftback, obe majú primárny pohon zadnej nápravy a obe dokážu ponúknuť dojazd cez 500 km (WLTP). Objem batožinového priestoru má ID. 7 väčší ale nie o veľa (466 vs. 532 l), avšak Mazda má 72 litrový frunk (predný úložný priestor, ktorý VW neponúka).

Volkswagen ID.7 Foto: Volkswagen

Výhodou Mazdy okrem ceny je infotainment Sony, ktorý sľubuje od začiatku lepšiu funkčnosť (ale aj to môžu byť len sľuby). Ďalšou výhodou môže byť nižšia pohotovostná hmotnosť. Mazda sa aj vo verzii Long Range drží pod úrovňou 2 ton, ID. 7 je o cca 200 kg ťažším autom aj v najľahšej verzii (80 kWh verzia vs. 82 kWh). Hmotnosť pritom nie je zanedbateľná veličina, zvlášť pri snahe maximalizovať dojazd. Ako Mazda, tak VW využívaju 400V.

Obe tieto autá však čoskoro dostanú aj na našom trhu konkurenta, ktorý je síce rozmerovo menší (cca 10 cm), avšak ponúkne miernu technologickú prevahu a to ako pri batériách, tak pri motoroch za podobné ceny. Tým konkurentom sa stane športovo ladený BYD Seal, no nesmieme zabúdať na Xpeng P7, keďže aj táto značka v súčasnosti vstupuje na náš trh.

Takumi či Takumi plus?

Mazda 6e vo výbave Takumi disponuje prakticky všetkými výbavovými prvkami v ponuke vrátane adaptívneho tempomatu, spomínaného tepelného čerpadla, 10,2 palcového digitálneho prístrojového štítu, infotainmentu Sony s uhlopriečkou stredového displeja 14,6 palca, konektivitou CarPlay, Android Auto, či populárnej presklenej strechy.

Veľkou zaujímavosťou je 50 palcový head-up displej s rozšírenou realitou, ktorý by mal napríklad navigačné informácie a ukazovatele premietať prakticky na celé čelné sklo. K tomu patrí i Sony Pro audiosústava so 14-timi reproduktormi.

Poťahy sedadiel sú z eko kože, predné sedadlá komplet elektrické s vykurovaním i ventilovaním. Automatická klimatizácia, 9 airbagov a rozsiahly balík asistenčných systémov i 64 farieb ambientného osvetlenia. To za 44 590,- s menšou 68,8 kWh batériou. Za 46 540 eur s LR verziou s batériou 80 kW.

Takumi Plus pridáva čalúnenie Nappa Tan so semišom, dvojfarebný kožený volant, čiernu textilnú strechu, presklenú strechu, ktorá má okrem vrstvy odrážajúcej teplo s tónovaním aj roletu a zopár ďalších prvkov. Takumi Plus je od 46 190 eur, LR verzia Takumi Plus kúpite za 48 140 eur. Zaujímavé je, že Mazda pri oboch výbavách píše len o výškovo nastaviteľnom volante. Posed za ním si tak bude treba vyskúšať.

Kabína novej Mazdy 6e. Poťahy sedadiel sú z eko kože, predné sedadlá komplet elektrické s vykurovaním i ventilovaním. Foto: Mazda

Odlišné batérie Mazdy 6e pre odlišných zákazníkov

Menšia batéria (brutto 68,8 kWh) ponúkne papierový kombinovaný dojazd 479 km, v meste 605 km. Väčšia batéria (brutto 80 kWh) ponúkne 552 km v kombinovanom cykle a 692 km v meste.

Aj keď by bežný užívateľ logicky siahol skôr po väčšej batérii s prísľubom výraznejšieho dojazdu, ani menšia baterka nie je o toľko menšia, aby nestála za úvahu. Navyše batérie majú síce rovnakú hmotnosť (480 kg), no majú odlišnú chémiu. Menšia je LFP (lítium-železo-fosfát), ktorá je aktuálne považovaná za stabilnejšiu a bezpečnejšiu batériu s dlhšou výdržou (avšak má nižšiu energetickú hustotu – preto rovnaká hmotnosť batérií pri odlišnej kapacite), väčšia batéria je z kategórie NCM (nikel-kobalt-mangán).

Rozdiel nájdete aj vo výkone motora – LR má -10 kW (180 kW vs 190 kW) i vo výkone nabíjania. Menšia batéria znesie vyšší výkon nabíjania – do 165 kW DC, kým väčšia má do 90 kW DC. V preklade to znamená, že Mazda vám vo svojom novom liftbacku dáva možnosť vybrať si z dvoch mimoriadne vyvážených motorizácií.

Každá má svoje výhody i nevýhody. No rozdiel v kapacite batérie nemusí byť určujúci, zvlášť, ak si auto kupujete do lokality, kde sú dostupné výkonnejšie nabíjačky. Teda to, čo stratíte na maximálnom dojazde, získate skoro dvojnásobnou rýchlosťou dobíjania.