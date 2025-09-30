Hyundai Ioniq Three: Prvá ukážka kompaktu z radu áut menom Ioniq - VIDEO, FOTO

Hyundai v septembri v Mníchove ukázal svoj nový koncept s označením Ioniq Three Concept. Model je predstavou budúceho sériového elektromobilu kompaktných rozmerov.
Koncept zároveň preukazuje pokračovanie odhodlania výrobcu ponúknuť už do roku 2027 elektrickú alternatívu ku každému modelovému radu vrátane tých najmenších.
Kompakt so športovým naturelom
Značka Hyundai už pred niekoľkými rokmi vyhlásila, že každý jeden jej nasledujúci model bude dizajnovo a charakterovo unikátny. Aj keď budú autá zdieľať rovnakú techniku, značka sa chce vydať inou cestou ako ostatní výrobcovia, ktorí svoje autá čo najviac unifikovali tak, aby bola každému hneď z diaľky jasná príslušnosť ku konkrétnej značke.
Test Renault Espace E-Tech Full Hybrid. Legenda opäť v novej podobe - VIDEO, FOTO
Hyundai po unifikácii netúži, cieľom je robiť dizajn každého modelového radu samostatne, avšak zároveň tak, aby každý už z diaľky vedel, že ide o Hyundai. Tak tu máme súčasný Tucson, súčasnú Konu, Stan Fe, Stariu a to sú len spaľovacie, respektíve hybridné modely.
Ešte výraznejšie sa od seba líšia autá elektrické, ktoré výrobca z Kórei ponúka pod spoločným názvom Ioniq. Dnes už azda každý pozná model Ioniq 5, celkom iný Ioniq 6, či Ioniq 9. Ďalší v poradí by mohol byť Ioniq 3 ako elektrická alternatíva k modelom ako Hyundai i30.
Výrobca skrátka ukazuje, že myslí na európsku požiadavku, ktorou sú predovšetkým kompaktné lokálne bezemisné autá vhodné do úzkych uličiek, úzkych parkovacích miest so zábavným charakterom a výnimočným dizajnom.
Mníchovské haló autá
Autosalón, respektíve technologické podujatie, ktoré prebiehalo približne v polovici septembra bude ešte istý čas značnou inšpiráciou na obsah našich článkov, pretože to množstvo noviniek a inovácií, ktoré sa v Mníchove prezentovali, tak to sme nezažili od tých najlepších čias autosalónu v Ženeve. Jednou z výrazných automobilových “osobností” bol aj tento koncept s anglickým slovom tri v názve. Three Concept stál na výstavisku po boku ďalšieho zaujímavého počinu zvaného Insteroid, no spoločnosť mu robili aj…