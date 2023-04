Honda predstavila globálnu stratégiu pre elektrické autá

Japonská automobilka Honda si stanovila cieľ, že do roku 2040 budú všetky jej modely na celom svete elektrické alebo na palivové články, ktoré fungujú na vodík a sú bez emisií. Do roku 2030 chce vyrábať viac ako dva milióny elektrických vozidiel ročne.

„Sme presvedčení, že hodnota, ktorú spoločnosť prikladá šetrnosti k životnému prostrediu bude len naberať na sile,“ vyjadril sa generálny riaditeľ automobilky Tošihiro Mibe počas tlačovej konferencie, kde oznámil rozsiahly súbor iniciatív, ktoré majú Hondu dostať na globálnu mapu elektrických vozidiel.

Na dosiahnutie týchto cieľov plánuje firma sídliaca v Tokiu podľa neho pokračovať v investíciách a partnerstvách.

Dva modely vyvinuté v spolupráci s General Motors by sa mali dostať do predaja v Severnej Amerike už na budúci rok a ďalší, väčší elektromobil s novou platformou v roku 2025, teda o rok skôr ako pôvodne oznámili. V Japonsku, kde sa dopyt po elektromobiloch postupne zvyšuje, začnú v roku 2025 predávať elektrické vozidlo založené na malom modele N-ONE. Ďalšie dva elektromobily plánujú na nasledujúci rok.

V Číne, ktorá je najväčším trhom s elektromobilmi na svete, má Honda na budúci rok v pláne uviesť do predaja tri modely. Do roku 2027 by mala japonská automobilka v Číne predstaviť ďalších sedem modelov elektromobilov a do roku 2035 chce dosiahnuť, aby 100 % jej predaja v Číne tvorili elektrické autá, čím predbehne ostatné regióny.