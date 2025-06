Fiat hovorí, že práve začína budúcnosť. Grande Panda je ešte lepšia, než vyzerá - FOTO

Fiat hovorí, že práve začína budúcnosť. Lúči sa s hŕbou starých modelov v prospech hŕby nových. Grande Panda má byť len začiatok. Má 3,999 metra na dĺžku, 1,629 metra na výšku, 1,781 metra na šírku a rázvor je 2,54 m. Svetlá výška je 137 mm, čo je tak akurát, aby sa posádka vyhla brúseniu plastov o obrubníky a aby sa do auta ľahko nasadalo a dobre videlo.

Je to auto, ktoré svojimi hranami pripomína vstavaný spotrebič. Ale nazvať ju spotrebičom, by bola veľká a hlavne neopodstatnená urážka. Lebo toto auto má charakter. A navyše aj spaľovací motor.

Grande príchod pre Fiat Grande Panda

Fiat Grande Panda práve oslavuje svoj príchod na slovenský trh. Narozdiel od mnohých ďalších pred-letných premiér však toto auto má všetky predpoklady na veľký úspech. Prvým je to, že ide o crossover. Druhým to, že je to crossover patriaci do populárneho segmentu B, no a tretím je, že má nielen elektromobil, ale aj tú spomínanú spaľovaciu hybridnú verziu.

A to úplne najlepšie? Veď sa na ňu pozrite a povedzte jej do tých pixelov, že sa vám nepáči a že nemá štýl. Taliani si splnil svoju domácu úlohu a novú Pandu pripravili po vzore tej z rokov osemdesiatych. Vlastne to bolo presne v roku 1980, keď prvá hranatá Panda prišla a získala si srdcia mnohých motoristov. Bola taká úspešná, že z výrobných liniek schádzala šestnásť rokov.

Nasledovala ďalšia Panda, oblejšia, modernejšia a po nej ešte jedna takmer taká istá. A bum, je rok 2025 a prichádza Panda 4 s podobným cieľom ako tá prvá. Chce byť dostupným vozidlom pre masy v novej dobe, v ktorej nie je dôležité len to ako jazdíte a vyzeráte, ale aj to ako veľmi šetríte životné prostredie.

Preto ako prvá prišla čisto elektrická verzia, no po nej nasleduje hybridná. A my už teraz vieme, že k nám smeruje aj ne-hybridná čisto spaľovacia turbobenzínová verzia s manuálnou prevodovkou, ktorá by pri troche snahy mohla naozaj zásadne zamávať s predajmi mnohých podobných áut.

Cena, cenička

Cenník už uvádza nielen elektrickú, ale aj hybridné verzie. Cena elektriky štartuje s bonusom 1000 eur na úrovni 24 490 eur v edícii Grande Panda (red). Nad ňou stojí plne vybavená La Prima za 26 990 eur. Spaľovací model s dvojspojkovou prevodovkou so šiestimi stupňami a zabudovaným mild-hybridným elektromotorom začína na cene 18 490 eur vo výbave Pop. Icon je za 19 790 eur a La Prima ako najvyššia výbava za 21 490 eur.

Pop výbava je relatívne skromná, ale stále dobrá. Halogénky namiesto zvyčajne zle svietiacich základných LEDiek sú vlastne príjemným osviežením, rovnako tak oceľové disky s čiernymi krytkami. Aj švihadlá vzadu majú svoj retro štýl. No potom je tu manuálna klíma, 6 airbagov, balík základných asistentov i so zadnými parkovačkami, 10-palcový displej prístrojového panelu, Smart Audio s dvomi reprákmi s možnosťou využiť smartfón ako displej infotainmentu cez apku Fiat.

Najmä je už základná výbava disponovaná veselým interiérom s modro-čiernym čalúnením s kontrastným žltým prešívaním. Tento farebný motív sa prenáša aj na palubnú dosku a dvere a vôbec to nevyzerá zle.

Icon pridáva také vymoženosti ako akustické čelné sklo, UConnect s 10,25 palcovým dotykáčom, bezdrôtový CarPlay a Android auto i Pixel LED predné a zadné svetlá. Oceľáky zostávajú, ale majú celoplošné kryty, ktoré svoju náturu dobre skrývajú.

Výbava RED je tu ako podpora tejto neziskovej organizácie a zároveň ako totálne retro. La Prima zas dáva šmrnc v duchu – síce lacno, ale s parádnymi okuliarmi a štýlovo…

Električka je prvá, no ponuka sa ešte rozšíri

K elektrickej verzii pár základných parametrov a zaujímavostí. 44 kWh baterka je zatiaľ v ponuke ako jediná, neskôr príde aj väčšia, tá by mala byť od čínskeho BYD-u. Menšia baterka je od Svolt s LFP chémiou. Elektromotor s výkonom 83 Nm a krútiacim momentom 122 je od joint venture Stellantisu menom eMotors.

Elektrický model si v papieroch píše len o nejakých cca 200 kg viac ako hybridná verzia. S hmotnosťou 1515 až 1558 kg patrí k tým najľahším. Model konštruktéri vystavali na STLA platforme menom Smart, ktorá umožňuje osadenie elektrického, spaľovacieho i hybridného ústrojenstva.

Batéria preto má vlastný rám z hliníkovej zliatiny cez ktorý je pripojená ku konštrukcii vozidla. Výhodou tohto riešenia je, že komplet batérie zvyšuje tuhosť auta, zabezpečuje zvýšenú ochranu baterky i posádky a zároveň nezvyšuje natoľko hmotnosť.

Električka má dojazd cez 300 km v kombinovanom cykle. Nabíjanie je pri DC do 100 kW, AC-čko môže byť 7 alebo 11 kW. Ak má prednú zabudovanú nabíjačku max AC je 7 kW cez ňu (La Prima).

Hybrid – Panda dostáva hneď od začiatku vylepšenú verziu

Nemusíme si klamať, nemá to význam. Keď pred cca rokom Stellantis pustil svoj nový mild-hybrid so 48V architektúrou založený na motore PureTech 1,2T s dvojspojkovou šesťstupňovou prevodovkou a zabudovaným elektromotorom, nebolo to najlepšie riešenie na trhu. Na papieri znelo dobre, ale v reálnej premávke sa vyznačovalo horšou kultúrou chodu.

Po skúsenostiach s inými dvojspojkami sme vedeli, že ide najmä o softvérovú záležitosť a tento predpoklad zdá sa, napĺňa práve Panda. V nej je totiž nový hybrid o minimálne jeden veľký komfortný stupeň lepší. Kultúra chodu je omnoho lepšia, radenie menej citeľné, zmeny v zdrojoch energie – pripájanie a odpájanie jednotlivých motorov o poznanie menej citeľné.

Stačí trocha jemnocitu na pravej nohe a auto sa správa veľmi príjemne. Nehovoriac o tom, že prvýkrát má takýto mild-hybrid systémový výkon. Čo znamená, že sa o vrcholný výkon nestará len spaľovací motor, pracujú aj v tomto prípade spoločne. Výsledkom je svižné auto s rýchlymi reakciami, vyhladeným chodom.

Spotrebu nehodnotím, najazdené kilometre neboli porovnateľné s bežným zaťažením. Ale musím uznať, že podvozok je tu nastavený dobre. Hlučnosť je dobrá a aj riešenie so špeciálnymi zmäkčenými dorazmi (HRS) vedia vyhľadiť aj horšie slovenské cesty. V zákrutách pod plynom sa vyššia stavba nakloní, ale auto pekne komunikuje svoje limity a drží viac, než sme čakali.

Charakter rozhoduje

Trošku sprofanované heslo pri Pande platí a má svoj vlastný význam. Taliani sa s dizajnom vyhrali a dali si záležať na tom, aby po celom vozidle rozmiestnili slušnú dávku zaujímavých detailov vrátane špeciálneho loga na C-stĺpiku, ktoré má z jednej strany typické tri čiarky, z druhej zas vidíte názov Fiat.

V kabíne je typická priehradka odetá do bambusového vlákna, celá palubovka svojím oválnym tvarom odkazuje na testovací okruh na streche komplexu Lignotto a takto by sme mohli pokračovať. Najväčšie uznanie má ale modrý interiér v kombinácii s bielo-modrým retro-štvorcovaným čalúnením a spomínanou bambusovou priehradkou, či žltými detailmi a prešívaním.

Vyzerá to omnoho hodnotnejšie ako typické čierno-sivé plasty. Toto auto môže byť reálne predajný hit. Konkurentov má veľa, no množstvo charakteru dokážu vyvážiť asi len francúzske dvojčence Renault 5 a Renault 4. Panda má dĺžku 5-ťky, ale proporcie 4-ky. Jej výhodou je však prítomnosť benzínového motora. Oba Renaulty sú čisto elektrické.