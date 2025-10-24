Čo tankujete? Rozdiel medzi bežným a prémiovým palivom pocíti váš motor

Tento prístup, najmä v prípade kvalitnejších novších áut s vysoko výkonným motorom sa však nemusí vyplatiť a dokonca sa môže výrazne predražiť. Kvalitné, prémiové palivo má totiž výrazný vplyv na životnosť motora, ako aj výkon a spotrebu vášho auta. Naopak použitie bežného paliva v prípade vysoko výkonných motorov môže spôsobovať zbytočné opotrebenie a dodatočné náklady na servis.
Prečo záleží na tom, aké palivo tankujete do vášho auta
Väčšina šoférov sa pri výbere paliva zaujíma v prvom rade o cenu. Tento prístup, najmä v prípade kvalitnejších novších áut s vysoko výkonným motorom sa však nemusí vyplatiť a dokonca sa môže výrazne predražiť. Kvalitné, prémiové palivo má totiž výrazný vplyv na životnosť motora, ako aj výkon a spotrebu vášho auta. Naopak použitie bežného paliva v prípade vysoko výkonných motorov môže spôsobovať zbytočné opotrebenie a dodatočné náklady na servis.
Aký je rozdiel medzi „bežným“ a „prémiovým“ palivom?
Bežné palivá, ako napríklad štandardný benzín Natural 95 alebo bežná nafta, spĺňajú základné normy EÚ. Sú primárne vhodné pre staršie vozidlá bež špecifických nárokov na palivo, pre šoférov, ktorí jazdia nepravidelne, na kratšie vzdialenosti a preferujú nižšie náklady na tankovanie. Bežné palivá sú štandardizované, no ich čistiaca schopnosť či ochrana motora sú limitované.
Prémiové palivá sú obohatené o špeciálne aditíva, ktorých zloženie je výsledkom dlhoročného výskumu a testovania v laboratórnych aj reálnych podmienkach.
Aditíva majú za cieľ:
- čistenie motora odstraňovaním usadeniny z palivovej sústavy a spaľovacej komory;
- zníženie trenia pridávaním mazív, ktoré znižujú opotrebenie pohyblivých častí;
- chrániť pred koróziou, poškodením palivového systému vodou a oxidáciou;
- zlepšiť spaľovanie, čím sa znižujú emisie a zvyšuje účinnosť motora.
Ďalšie výhody, ktoré pocítite sú nižšia spotreba, svižnejšie reagovanie motora, bezproblémové zimné štartovanie a celkový zážitok z jazdy. Prémiové palivá sa tak stávajú ideálnou voľbou pre moderné vozidlá, hybridy aj vodičov, ktorí chcú svojmu autu dopriať viac než len štandard.
Tankovať prémiové palivo s vyšším oktánovým číslom môže byť vyžadované alebo odporúčané v niektorých prípadoch výkonných motorov samotným výrobcom. Vtedy sa to odporúča dodržiavať, inak auto nebude „pracovať“ tak ako má. Zvyčajne sa to prejaví poklesom výkonu motora. Oktánové číslo vypovedá o tom, ako je palivo odolné voči detonačnému horeniu. Detonačné horenie (tzv. „klepanie motora“) nastáva vtedy, keď sa zmes paliva a vzduchu v spaľovacom priestore samovoľne vznieti skôr, ako ju zapáli iskra sviečky. To spôsobuje nepravidelné spaľovanie, čo môže poškodiť motor.
S akými mýtami sa môžete stretnúť v prípade prémiových palív a kde sú fakty?
„Prémiové palivo je len drahší benzín/nafta bez skutočného rozdielu.“
Fakt: Tieto palivá obsahujú aditíva, ktoré preukázateľne čistia a chránia motor.
„Prémiové palivo má zmysel iba pre športové autá.“
Fakt: Výhody môže pocítiť každé vozidlo najmä v dlhodobom horizonte.
„Neoplatí sa zaň priplatiť.“
Fakt: Úspora na spotrebe a nižšie náklady na údržbu z dlhodobejšieho hľadiska často vyrovnajú cenový rozdiel.
Výber kvalitného prémiového paliva je investíciou do vášho auta
Rôznymi testami palív nezávislých laboratórií boli potvrdené pozitívne účinky prémiových palív čo sa týka čistenia usadenín a udržovania zdravia motora.
Aj v prípade, že len z času na čas zmeníte bežné palivo za prémiové, má to význam. Jednak dochádza k odstraňovaniu usadenín v palivovom systéme a môžete pomôcť k zlepšeniu výkonu motora, pokiaľ máte pocit, že jeho výkon zoslabol.
Rôzne značky čerpacích staníc majú svoje prémiové palivá označené konkrétnym menom prémiovej rady, napríklad značka Orlen má prémiové palivá Verva 100 a Verva Diesel. Aj v prípade prémiových palív sa dá ušetriť. Niektoré čerpacie stanice robia časovo ohraničené akcie. Orlen< má napríklad akciu „utorky s prémiovým palivom“, kedy môžete toto palivo čerpať za cenu bežného. Zvýhodnené ceny paliva môžete získať aj obstaraním tankovacej karty, ktorá má navyše množstvo ďalších benefitov.
Pri tankovaní prémiových palív myslite na to, že nimi nielen pomáhate chrániť váš motor, z dlhodobého hľadiska ušetríte na servise, ale pomáhate chrániť aj životné prostredie.
Informačný servis