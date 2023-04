Emisnú normu Euro 7 bude v roku 2035 v EÚ spĺňať iba 10 percent áut so spaľovacím motorom

Emisnú normu Euro 7 bude v roku 2035 v Európskej únii (EÚ) spĺňať iba 10 percent áut so spaľovacím motorom. Ako upozorňuje Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA), celkovo by podľa odhadov mohlo v tomto období po cestách EÚ jazdiť asi 312 miliónov vozidiel.

Zníženie emisií oxidov dusíka

Viac ako polovicu z nich budú tvoriť automobily s nulovými emisiami, okolo 13 percent bude spĺňať normu Euro 6 a iba okolo 10 percent spomínanú normu Euro 7.

ACEA pritom poukazuje na štúdie, podľa ktorých nová emisná norma povedie k zníženiu emisií oxidov dusíka najviac o štyri percentá.

Škody na automobilovom priemysle

Výrobcovia však upozorňujú, že v prípade jej schválenia by sa priemerná spotrebiteľská cena nového auta mohla zvýšiť o 2 000 eur. „Napriek minimálnym environmentálnym prínosom by tak norma mala významné dopady na spotrebiteľov a investície výrobcov do technológií s nulovými emisiami,“ konštatuje asociácia.

Pripravovanú emisnú normu Euro 7 kritizujú aj zástupcovia Zväzu automobilového priemyslu SR. Ako pre agentúru SITA ešte začiatkom marca uviedol generálny sekretár zväzu Viktor Marušák, aktuálne ich ohrozuje omnoho viac ako medializovaný zákaz predaja áut so spaľovacím motorom po roku 2035.

Podľa Marušáka má totiž potenciál spôsobiť nezvratné škody na európskom automobilovom priemysle a spomaliť transformáciu dopravy k plne bezemisnej.