Anketu Elekromobil Roka ovládla Škoda, vyhrala v piatich kategóriách

Siedmy ročník ankety Elektromobil Roka, o najlepšie elektrické a plug-in hybridné automobily na slovenskom trhu za rok 2025, ovládli vozidlá značky Škoda. Triumfovali v piatich z ôsmich vyhlásených kategórií.

V tomto roku o víťazoch rozhodol rekordný počet 9 371 hlasujúcich, ktorí odovzdaním svojich hlasov vybrali tých najlepších, ako aj favoritov v špeciálnej kategórii Nominácia verejnosti. V nej hlasujúci vyberali z modelov bez oficiálneho predajného zastúpenia na Slovensku.

Najviac sa darilo Škode

V každej z ôsmich kategórii boli nominované iné modely, aby ani jeden nikdy nefiguroval v dvoch rozdielnych kategóriách. Do jednotlivých kategórií navrhovali nominácie priamo značky s ohľadom na to, aby išlo o aktuálne predávané modely na Slovensku, prípadne modely so známou predajnou cenou. Výnimkou bola kategória Nominácia verejnosti.

Najviac sa v hlasovaní darilo vozidlám značky Škoda, ktoré ovládli päť kategórií. Najlepším mestským elektromobil sa stala Škoda Elroq, najlepším rodinným elektromobilom Škoda Enyaq, v kategórii najlepšie elektrické SUV dominovala Škoda Enyaq Coupé a najlepším plug-in hybridom je podľa výsledkov ankety Škoda Kodiaq PHEV, pričom v tejto kategórii úspech podčiarkla Škoda Superb PHEV na druhej pozícii. MyŠkoda sa navyše stala najlepšou aplikáciou automobilky.

Kto ešte uspel?

Podľa PR manažérky Škoda Auto Slovensko Zuzany Kubíkovej tento úspech potvrdzuje silnú pozíciu značky na slovenskom trhu a jej záväzok sprístupňovať elektromobilitu slovenským motoristom.

„To, že si slovenskí motoristi vybrali práve naše modely ako víťazov v piatich kategóriách, je pre nás veľkým záväzkom a poctou. Vďaka patrí všetkým našim zákazníkom, ktorí veria v našu víziu elektromobility a praktických riešení pre každodenný život. Naše vozidlá navrhujeme s dôrazom na funkčnosť, spoľahlivosť a moderné technológie – a teší nás, že tieto hodnoty rezonujú aj medzi verejnosťou,“ uviedla Kubíková.

Vo zvyšných kategóriách uspeli Mercedes-Benz eSprinter, ktorý sa stal najlepším úžitkovým elektromobilom. Tesla Model Y Juniper zabodovala u verejnosti a najlepším luxusným elektromobilom sa stal Porsche Taycan Turbo S. Organizáciu ankety pravidelne zabezpečuje portál Môjelektromobil.sk v spolupráci s ČSOB Leasing a hlavným partnerom ZSE Drive.