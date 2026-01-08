Autobus v martinskom okrese zrazil dieťa na priechode pre chodcov, cestujúci neutrpeli zranenia

K nehode došlo v obci Košťany nad Turcom.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Okres Martin, nehoda, autobus
V obci Košťany nad Turcom (okres Martin) autobus zrazil na prechode pre chodcov dieťa. Foto: www.facebook.com
Košťany nad Turcom Dopravné správy z ciest Dopravné správy z ciest z lokality Košťany nad Turcom

V obci Košťany nad Turcom (okres Martin) v popoludňajších hodinách autobus zrazil na priechode pre chodcov dieťa. Ako na sociálnej sieti uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, k nehode došlo na ceste č. III/2141, po ktorej vodič viedol autobus značky Iveco v smere od obce Žabokreky. Z dosiaľ presne nezistených príčin zachytil maloletú osobu na priechode pre chodcov.

Dieťa ostalo zakliesnené pod ľavou časťou autobusu. Utrpelo zranenia, s ktorými bolo prevezené do nemocnice. Vodič autobusu sa podrobil dychovej skúške ako aj predbežnému testu na zistenie prítomnosti psychotropných alebo omamných látok s negatívnym výsledkom,“ uviedla polícia. Doplnila, že čase nehody bolo v autobuse osem cestujúcich, nikto z nich sa nezranil. Okolnosti a presné príčiny nehody sú predmetom vyšetrovania.

Okruhy tém: Tragická nehoda Zrážka autobusu s chodcom

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk