Autobus v martinskom okrese zrazil dieťa na priechode pre chodcov, cestujúci neutrpeli zranenia

V obci Košťany nad Turcom (okres Martin) v popoludňajších hodinách autobus zrazil na priechode pre chodcov dieťa. Ako na sociálnej sieti uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, k nehode došlo na ceste č. III/2141, po ktorej vodič viedol autobus značky Iveco v smere od obce Žabokreky. Z dosiaľ presne nezistených príčin zachytil maloletú osobu na priechode pre chodcov.
„Dieťa ostalo zakliesnené pod ľavou časťou autobusu. Utrpelo zranenia, s ktorými bolo prevezené do nemocnice. Vodič autobusu sa podrobil dychovej skúške ako aj predbežnému testu na zistenie prítomnosti psychotropných alebo omamných látok s negatívnym výsledkom,“ uviedla polícia. Doplnila, že čase nehody bolo v autobuse osem cestujúcich, nikto z nich sa nezranil. Okolnosti a presné príčiny nehody sú predmetom vyšetrovania.