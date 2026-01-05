Tragédia v Dolnom Kubíne, pri dopravnej nehode zahynula 75-ročná žena, zrazilo ju nákladné vozidlo – FOTO

Chodkyňa utrpela zranenia nezlučiteľné so životom po zrážke s nákladným motorovým vozidlom.
Pri dopravnej nehode na ceste I/70 v Dolnom Kubíne vyhasol v pondelok v ranných hodinách život 75-ročnej ženy. Chodkyňa utrpela zranenia nezlučiteľné so životom po zrážke s nákladným motorovým vozidlom značky Renault.

Ako informuje žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, vodič smeroval po ceste od Dolného Kubína na obec Veličná, pričom pred kruhovým objazdom z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do ženy, ktorá prechádzala cez vozovku mimo vyznačeného priechodu pre chodcov. „Sedemdesiatpäťročná žena utrpela zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahla,“ uviedla Šefčíková.

Vodič nákladného vozidla sa na mieste podrobil dychovej skúške aj orientačnému testu na prítomnosť omamných a psychotropných látok, oba s negatívnym výsledkom. „Ďalšie okolnosti ako aj presné príčiny tragickej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ dodala policajná hovorkyňa.

