Pri tragickej nehode v okrese Galanta vyhasol život 49-ročného vodiča, našli ho v aute prevrátenom vo vode kanála

Policajti zisťujú presné príčiny aj okolnosti tragickej udalosti.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Tragická nehoda, Galanta
Foto: www.facebook.com
Galanta Regionálne správy Regionálne správy z lokality Galanta

Policajti zisťujú okolnosti tragickej udalosti, ktorá sa stala na ceste medzi obcami Kráľov Brod a Dolný Chotár v okrese Galanta. Polícia prijala oznámenie o vozidle, ktoré bolo prevrátené hore kolesami vo vode kanála. V aute bola osoba bez známok života. Policajti preverovaním zistili, že išlo o 49-ročného vodiča.

Presné príčiny dopravnej nehody a okolnosti, za ktorých sa auto dostalo do vodného kanála, sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania,“ informovala trnavská krajská polícia. Zároveň apeluje na vodičov, aby jazdili opatrne a rýchlosť jazdy vždy prispôsobili stavu cesty a poveternostným podmienkam.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Okruhy tém: Tragická dopravná nehoda trnavská krajská polícia

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk