Pri tragickej nehode v okrese Galanta vyhasol život 49-ročného vodiča, našli ho v aute prevrátenom vo vode kanála

Policajti zisťujú okolnosti tragickej udalosti, ktorá sa stala na ceste medzi obcami Kráľov Brod a Dolný Chotár v okrese Galanta. Polícia prijala oznámenie o vozidle, ktoré bolo prevrátené hore kolesami vo vode kanála. V aute bola osoba bez známok života. Policajti preverovaním zistili, že išlo o 49-ročného vodiča.
„Presné príčiny dopravnej nehody a okolnosti, za ktorých sa auto dostalo do vodného kanála, sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania,“ informovala trnavská krajská polícia. Zároveň apeluje na vodičov, aby jazdili opatrne a rýchlosť jazdy vždy prispôsobili stavu cesty a poveternostným podmienkam.