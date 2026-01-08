Autobus medzi obcami Rankovce a Mudrovce zišiel z cesty, boli v ňom desiatky detí aj tehotná žena – VIDEO, FOTO

V ranných hodinách zasahovali hasiči z Bidoviec (okres Košice-okolie) pri nehode autobusu, ktorý zišiel z cesty. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach udalosť sa stala na ceste medzi obcami Rankovce a Mudrovce (okres Košice- okolie), hasiči na miesto smerovali krátko po 7:00.

Podľa prvotných informácií neboli na mieste zranené osoby, no autobus sa nachádzal v polohe, ktorá neumožňovala otvoriť dvere a desiatky cestujúcich nemohli vozidlo opustiť.

Komplikovaný prístup

Prístup k miestu udalosti bol pre hasičov veľmi komplikovaný, nakoľko silný vietor okamžite vytváral snehové záveje a cesta bola ťažko prejazdná,“ uvádza KR HaZZ v Košiciach. Na miesto tiež smerovalo z Košíc na pomoc hasičské vozidlo s hydraulickým ramenom.

Ako hasiči uviedli, v autobuse sa okrem vodiča podľa dokladu o predaji lístkov z pokladne nachádzalo 62 osôb. Z nich bolo 55 osôb so študentským lístkom a osem ľudí v autobuse bolo dospelých, medzi nimi aj tehotná žena.

Dvere autobusu nebolo možné otvoriť

Po príchode hasičov na miesto nehody, sa autobus nachádzal stranou dverí naklonený v priekope pri ceste. Dvere autobusu nebolo možné otvoriť. Hasiči stabilizovali naklonený autobus pomocou rebríkov a následne odstránili bez poškodenia sklenenú výplň dvoch okien, cez ktoré evakuovali osoby z autobusu,“ uviedli košickí hasiči.

Osoby z autobusu boli následne presunuté do pristaveného náhradného autobusu. Nik nebol zranený, hasiči pri evakuácii skontrolovali zdravotný stav osôb z autobusu. S vyslobodzovaním autobusu z priekopy pomáhalo aj hasičské vozidlo s hydraulickým ramenom.

